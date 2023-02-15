Львів'янин роками розбещував доньку та змушував її фотографуватися оголеною. Під час обшуків у нього знайшли дитяче порно

Поліція затримала 44-річного львів'янина, який роками розбещував власну доньку та примушував її фотографуватися оголеною. Після досягнення повноліття дівчина почала ходити до психолога, якому й розповіла, що стала жертвою сексуального насилля свого батька. Після цього дівчина звернулася до поліції. У помешканні 44-річного львів'янина правоохоронці виявили дитячу порнографію.

За інформацією ZAXID.NET, дівчині зараз 21 рік. Кілька років тому вона звернулася до психолога та розповіла про сексуальне насилля, яке щодо неї вчиняв батько. Згодом дівчина наважилася і розповіла все правоохоронцям.

У поліції розповіли, що львів'янин роками розбещував дівчинку, проте з якого саме віку, поки не розголошують. Відомо, що на час вчинення злочину дівчинка була малолітньою, отже їй було менш як 14 років.

«Зловмисник вчиняв розпусні дії щодо своєї малолітньої доньки, розбещував її, примушував до виготовлення зображень порнографічного характеру з її участю, здійснював насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом, а також зберігав дитячу порнографію», – повідомили у поліції у середу, 15 лютого.

Правоохоронці вже провели обшуки за місцем проживання чоловіка, під час яких виявили та вилучили речові докази, про які раніше повідомила його донька, зокрема дитяче порно. Слідчі повідомили 44-річному львів'янину про підозру у злочині. Максимальне покарання, яке може отримати чоловік – до 15 років позбавлення волі. Зараз львів'янин перебуває у СІЗО і без права внесення застави.