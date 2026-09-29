Драпатий хоче залишити у Генштабі офіцерів з бойовим досвідом

Головнокомандувач ЗСУ генерал-майор Михайло Драпатий ініціював кадровий перегляд офіцерів Генерального штабу. Залишити на посадах планують військових із бойовим досвідом та навичками управління військами. Про це 29 вересня повідомив один з офіцерів Генштабу в коментарі «Українській правді».

За словами співрозмовника, 28 вересня головком зібрав керівників усіх структурних підрозділів Генштабу та визначив основні завдання. Одним із перших кроків стане кадровий перегляд.

До 2 жовтня керівники мають подати інформацію про офіцерів і генералів, які з 2022 року не мали практичного досвіду виконання бойових завдань у складі угруповань на рівні від батальйону до угруповання військ.

«Бойовий досвід, звісно, не є єдиним критерієм професійності, але стратегічний штаб під час війни не може втрачати зв’язок із тим, що реально відбувається у військах. Генштаб має бути сервісом для військ і давати їм рішення, які допомагають воювати ефективніше», – пояснив співрозмовник.

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Він пояснив, що це не передбачає автоматичне звільнення всіх офіцерів без бойового досвіду. Частину з них планують направити у війська, а на їхні місця призначити офіцерів з актуальним бойовим досвідом.

Також до 2 жовтня офіцери, які мають право на звільнення та пенсію, повинні визначитися щодо подальшої служби.

Співрозмовник УП зазначив, що це рішення головкома вже викликало спротив серед частини військових. Дехто намагається через різні канали уникнути переміщення або розв’язати своє питання через начальника Генштабу, додає видання.

Нагадаємо, на початку вересня Михайло Драпатий оприлюднив принципи, за якими керуватиме українським військом. Ці положення визначають пріоритети головкома, вимоги до командирів і штабів та підходи до розвитку війська під час війни.