Папа Римський звернув увагу на війну в Європі, назвавши її «новою безглуздою бійнею»

Папа Римський Лев XIV закликав Європу до активнішої дипломатії, не приймати неминучість війни й наголосив на необхідності поступок задля миру. Про це понтифік заявив під час виступу у французькому Меці, передають агентство Reuters та українська служба «Голосу Америки»⁣.

У своїй промові Лев XIV не згадував безпосередньо Україну чи Росію, але говорив про війну в Європі, назвавши її «новою безглуздою бійнею, яка щодня забирає незліченну кількість життів мирних жителів».

«Нам потрібно… проявити мужність у переговорах і бути готовими поступитися деякими позиціями заради вищого блага – миру», – сказав понтифік.

Він також розкритикував рекордне зростання оборонних витрат країн ЄС, яке відбувається на тлі загрози з боку Росії та необхідності переозброєння.

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«Сьогодні ми маємо запитати себе, чи справді докладаємо творчих зусиль для просування світового миру, чи просто намагаємося “стримати хвилю війни” та краще підготуватися до воєн, які, як ми припускаємо, ще мають відбутися», – заявив Папа Римський.

Нагадаємо, 12 вересня керівник Офісу президента Кирило Буданов повідомив, що тристоронні переговори щодо завершення війни Росії проти України можуть відновитися у жовтні. За його словами, під час зустрічей планують обговорити поступове зменшення повітряних ударів.

26 вересня президент Володимир Зеленський також заявив, що Україна у жовтні планує посилити дипломатичні зусилля, щоб змінити ситуацію навколо переговорів про завершення війни. За його словами, Україна разом із США, європейськими країнами, Канадою, Японією та іншими партнерами працює над тим, щоб змінити позицію Москви.