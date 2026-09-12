Кирило Буданов повідомив, що тристоронні мирні переговори можуть відновитися у жовтні

Керівник Офісу Президента Кирило Буданов розповів, коли можуть відновитися тристоронні переговори щодо завершення війни Росії проти України. За даними голови ОП, зустріч може відбутися у жовтні. Про це він розповів під час зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES).

За словами Кирила Буданова, успіх українських військових на фронті, а також «далекобійні санкції», що призводять до серйозних проблем у нафтогазовому комплексі РФ, наближають Москву до готовності відновити переговори. Дії України створюють серйозні проблеми у російській економіці, зокрема падіння вартості найбільшої корпорації РФ – «Газпром», яка 20 років тому оцінювалась у 270 млрд доларів, а зараз – у 30 млрд доларів. Однак, за словами Кирила Буданова, Росія все ще здатна воювати, тому, щоб примусити її до миру, потрібний тиск з боку партнерів.

«Питання насправді, які ми тут усі обговорюємо, – вони досить серйозні й складні. І вони доленосні. І від того, наскільки серйозно ми будемо до цього ставитись, зрештою буде залежати життя не тільки нас як українців, а й громадян тих країн, які долучаються до цього процесу. А тому ще раз кажу: єдність. Єдність Сполучених Штатів, єдність України, єдність Європи», – наголосив Кирило Буданов.

Він також повідомив, що тристоронні переговори за участі делегацій України, США та Росії можуть відбутися на початку жовтня цього року. Під час зустрічей планується обговорення поступового зменшення повітряних ударів. Кирило Буданов наголосив, що Україна вже висловила свої пропозиції щодо взаємного зменшення атак.

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«Основним питанням буде чорноморське судноплавство, зменшення кількості ударів по цивільних об’єктах, критичній інфраструктурі і тому подібному. Всі обмінялися думками із цього приводу. Росіяни чудово знають, теж думають, що із цим робити. Чекаємо», – сказав Кирило Буданов.

Нагадаємо, 5 вересня спеціальні представники Дональда Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер у Москві провели перемовини з російським диктатором Владіміром Путіним. Помічник очільника Кремля Юрій Ушаков назвав зустріч «змістовною, конструктивною, надзвичайно відвертою та довірливою».

Наступного дня, 6 вересня, Віткофф та Кушнер вперше прибули до Києва, де зустрілись з українською делегацією, яку очолював Володимир Зеленський. Крім того, до переговорного процесу долучились перемовники від Франції, Британії та Німеччини.

Після переговорів Володимир Зеленський розповів, що перепоною у досягненні миру залишається територіальне питання – Путін й надалі прагне окупувати Донбас. Тож президент України висловив думку, що російсько-українська війна триватиме і взимку.

Водночас Стів Віткофф 7 вересня повідомив, що представникам Трампа вдалося досягти суттєвого прогресу у переговорах щодо завершення війни Росії проти України. Він також повідомив, що тристоронні переговори можуть відновитися.