Стів Віткофф заявив про суттєвий прогрес у переговорах щодо завершення війни Росії проти України

Спеціальний представник Дональда Трампа Стів Віткофф після візитів до України та Росії заявив про суттєвий прогрес у переговорах щодо завершення війни. Про це він написав у соцмережі ікс у понеділок, 7 вересня.

Стів Віткофф відзначив домовленість України та Росії щодо взаємної відмови від ударів на триденний строк. За словами представника Дональда Трампа, окрім нього та Джареда Кушнера до американської делегації входили посадовці Ради національної безпеки, Державного департаменту та Міністерства фінансів. Американці здійснили візити до України та Росії, щоб обговорити з лідерами країн пропозиції кожної сторони щодо завершення російсько-української війни. За словами Віткоффа, під час переговорів було досягнуто суттєвого прогресу.

«У Києві до делегацій також приєдналися радники з національної безпеки з Великої Британії, Німеччини та Франції для співпраці над подальшими діями. Було досягнуто суттєвого прогресу, зокрема щодо планування додаткових тристоронніх переговорів», – написав Стів Віткофф.

Зауважимо, що за даними джерел Financial Times, Стів Віткофф та Джаред Кушнер прибули до України з оновленим мирним планом, враховуючи зміни у зв’язку з війною США та Ірану. Разом з тим співрозмовники Financial Times кажуть, що нових пропозицій було мало, й більша частина документів містила старі напрацювання, а Віткофф та Кушнер більше намагалися скоротити розбіжності між Києвом та Москвою щодо попередніх пропозицій. Журналісти зазначають, що основною темою досі залишається територіальне питання, зокрема, Донбасу.

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Зауважимо, що після зустрічі зі Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером Володимир Зеленський також заявив, що «питання Донбасу є для Росії питанням всієї війни». Крім того, президент України висловив думку, що війна Росії проти України продовжиться й взимку.

Нагадаємо, 6 вересня спеціальні представники президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер вперше прибулидо України. Перед цим вони провели перемовини з російським диктатором Владіміром Путіним. Помічник очільника Кремля Юрій Ушаков назвав зустріч «змістовною, конструктивною, надзвичайно відвертою та довірливою».