Президент Володимир Зеленський зі спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом та зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером

У неділю, 6 вересня, спеціальні представники президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер прибули до Києва для обговорення мирних переговорів. Це їхній перший візит до України з початку повномасштабного вторгнення, повідомляє українська служба «Радіо Свободи».

На Центральному залізничному вокзалі в Києві американських посадовців зустріли керівник Офісу президента України Кирило Буданов, перший заступник керівника ОП Сергій Кислиця, голова Служби зовнішньої розвідки України Рустем Умєров та керівник парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

Президент Володимир Зеленський, якого цитують українські медіа, заявив, що російські удари не дозволили спецпредставникам президента США Дональда Трампа Стіву Віткоффу та Джареду Кушнеру прилетіти до Києва літаком, хоча українські аеропорти були готові прийняти американську делегацію.

Він зазначив, що спочатку відбудеться сесія переговорів з представниками США, а потім – зустрічі з партнерами з Великої Британії, Німеччини та Франції.

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Зауважимо, перед зустріччю з Віткоффом та Кушнером Володимир Зеленський провів нараду з переговорною командою. Президент заявив, що Україна готова до конструктивних переговорів і підготувала свої пропозиції щодо завершення війни, гарантій безпеки та повоєнного врегулювання.

Нагадаємо, 5 вересня Стів Віткофф і Джаред Кушнер відвідали Москву та зустрілися з російським диктатором Владіміром Путіним. До цього Віткофф уже вісім разів був у Москві, а Кушнер – три.

За даними пропагандистських медіа, зустріч американців й росіян тривала понад три години. Помічник Путіна Юрій Ушаков назвав цю зустріч «змістовною, конструктивною, надзвичайно відвертою та довірливою». Однак, за даними джерел Bloomberg, наближених до Кремля, Путін знову дав зрозуміти, що «готовий припинити війну лише на своїх умовах, і вимоги Москви стають жорсткішими, оскільки вона вважає, що має військову перевагу над Україною».

Представник Білого дому, коментуючи переговори Віткоффа і Кушнера 5 вересня в Кремлі, повідомив «Радіо Свобода», що «сторони обговорили конкретні плани щодо наступних кроків, про які оголосять найближчими тижнями».

Після опівночі 6 вересня літак Віткоффа та Кушнера вилетів з Москви до Польщі й приземлився в польському аеропорту Ряшів-Ясьонка за 100 км від кордону України.