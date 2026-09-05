Володимир Зеленський запевнив, що Україна протяго трьох днів не атакуватиму Москву

Володимир Зеленський провів розмову зі спецпредставниками президента Дональда Трампа. Стів Віткофф та Джаред Кушнер вже розпочали роботу в Росії. Президент України запевнив, що Сили оборони не завдаватимуть ударів по містах, «які задіяні у перемовному процесі». Про це президент повідомив у суботу, 5 вересня, у своїх соцмережах.

«Говорили з представниками Президента Америки. Вони вже почали сьогодні роботу з російською стороною. З моменту цієї нашої розмови готові дотримуватись режиму припинення повітряних ударів щодо міст, які задіяні у перемовному процесі. Відтепер і до кінця цієї доби суботи, в неділю та понеділок Україна готова утримуватись від ударів по Москві, і розраховуємо, що росіяни – по Києву», – написав Володимир Зеленський.

Зазначимо, що пізно ввечері 4 вересня «Українська правда» з посиланням на власні джерела писала, що Сили оборони отримали наказ припинити бойові дії на лінії зіткнення з 00:00 5 вересня до 23:59 8 вересня. Проте співрозмовники «Суспільного» в Офісі Президента заперечили цю інформацію, тоді як джерело журналістів у Конгресі США підтвердило домовленість щодо перемир’я, але не уточнило його формат. Уже вранці 5 вересня Генштаб ЗСУ прокоментував ситуацію так: «“Режим припинення вогню” не може бути одностороннім чи несиметричним, інакше він становитиме небезпеку для життя і здоров’я наших військовослужбовців. Відтак завдання оборонної операції наразі виконуються в повному обсязі».

Згодом керівник Офісу Президента Кирило Буданов підтвердив, що Україна дійсно пропонувала Росії запровадити триденний режим тиші. Буданов наголосив, що цю пропозицію передали особисто російському диктатору Владіміру Путіну, однак Україна не отримала відповіді Кремля. Крім того, в ніч на 5 вересня росіяни завдали ударів по аеропортах «Київ» у Жулянах та «Бориспіль» у Борисполі. Володимир Зеленський припустив, що таким чином росіяни можуть намагатися зірвати візит Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Києва, який запланований на неділю, 6 вересня. Також окупанти атакували Херсон, Бориспіль, Суми, Миколаїв та Харківську область.

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5 вересня о 14:45 російські ЗМІ з посиланням на речника Владіміра Путіна повідомили, що диктатор нібито наказав «починаючи сьогодні з опівночі, протягом трьох діб не завдавати ударів по Києву». А вже о 17:00 мер Хмельницького Олександр Семчишин повідомив, що росіяни атакували місто дронами. Внаслідок атаки пошкоджено багатоповерховий житловий будинок та автомобілі, також є постраждалі.