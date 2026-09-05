Пожежа після влучання у Київській області, 5 вересня

У ніч проти суботи, 5 вересня, російські війська вперше за довгий час завдали ударів по аеропортах «Київ» у Жулянах та «Бориспіль» у Борисполі. Ці атаки можуть бути пов’язані з підготовкою візиту спеціальних представників президента США до України. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

«Очевидно, такі удари Росії по аеропортах є реакцією на обговорення і підготовку можливості для американської сторони скористатися літаком для прибуття в Україну та приземлитися в аеропорту “Київ” або в аеропорту “Бориспіль”. Російсько-іранські “шахеди” у відповідь на американську дипломатію», – написав глава держави.

Відео прильоту по одному з аеропортів на Київщині (з телеграм-каналу Центру стратегічних комунікацій)

За словами президента, Україна зафіксувала цей російський крок і наступного тижня планує відповідно скоригувати операцію щодо російського повітряного простору.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Він також запевнив, що зі сторони України жодних загроз дипломатії немає і не буде.

«Україна зацікавлена в наближенні миру. Росія відповідатиме за те, що вона робить», – додав Зеленський.

Зауважимо, у перші тижні повномасштабного вторгнення Росія завдавала ударів по районах Жулян і Борисполя, однак про безпосередні влучання саме по аеропортах «Київ» та «Бориспіль» офіційної інформації немає.

Раніше повідомлялося, що спецпредставники президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер здійснять перший візит до України після низки візитів до Росії. Зеленський повідомив, що 5 вересня американці відвідають Москву, а 6 вересня прибудуть до Києва.

Президент запевнив, що на час перебування Віткоффа та Кушнера в Росії Україна не здійснюватиме атак та закликав Кремль до ідентичних кроків.

Уранці 5 вересня керівник Офісу президента Кирило Буданов у коментарі «Суспільному» повідомив, що Україна пропонувала особисто російському диктатору Владіміру Путіну режим припинення вогню на лінії бойового зіткнення. Проте реакції на пропозицію з боку РФ не було. Генштаб ЗСУ також пояснив, чому на фронті не запрацювало чотириденне припинення вогню.

Нагадаємо, у ніч на 5 вересня РФ п’ятьма балістичними атакувала металургійний комбінат «Каметсталь» в Кам’янському на Дніпровщині. На підприємстві загинули п’ятеро працівників, ще п’ятеро зазнали поранень.

У багатьох регіонах були пошкоджені житлові будинки, зокрема в Херсоні, Борисполі та на Харківщині. У Сумах та Миколаєві російські війська дронами атакували торговельні центри.