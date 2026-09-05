Пожежа в гіпермаркеті «Епіцентр» в Миколаєві

У ніч на суботу, 5 вересня, російські війська зруйнували будівельний гіпермаркет «Епіцентр» у Миколаєві. Протягом минулої доби ворог завдав шість ударів БпЛА по торговельному центрі. Про це повідомили в пресслужбі компанії.

«Майже добу ми боролися за наш торговельний центр у Миколаєві. 10 наших хлопців, працівників компанії, власними руками загасили чотири пожежі підряд. Підіймалися на дах. Заходили всередину охопленої вогнем будівлі. Перекривали пошкоджені труби. Рятували техніку. Ховалися від “шахедів” – і знову поверталися до вогню», – ідеться в повідомленні.

У миколаївському «Епіцентрі» працювали 520 людей, зокрема працівники, яких перевели зі зруйнованих об’єктів у Херсоні, Запоріжжі й Одесі.

Там розповіли, що коли почалася атака, увесь персонал і відвідувачі сховалися в укриття. Перший «шахед» влучив у центральну частину торговельного центру. Пожежу на даху практично самотужки загасив один зі співробітників гіпермаркету. Вогонь також гасили усередині торговельного центру.

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Після наступних ударів спалахнули вуличний майданчик, склад центру меблів та інші зони.

Через загрозу наступних ударів працівники та рятувальники були змушені піти в укриття. Приблизно за пів години вогонь сильно розгорівся, а стіни почали обвалюватися, зазначили в компанії.

«Якби не останнє влучання, ми б урятували торговельний центр. Ми справді дуже старалися», – зазначив директор ТЦ Олександр Дмитришин.

Рятувальники повідомили, що внаслідок влучань пошкоджено торговельні зали та виникли пожежі. Серед постраждалих – 72-річний чоловік та 17-річна дівчина.

Зазначимо, що в серпні російські війська активізували атаки на торговельно-розважальні центри, магазини та склади в Україні.

Зокрема, 27 серпня росіяни атакували «Епіцентр» у Харкові, а наступного дня завдали удару по гіпермаркету мережі в Запоріжжі.

Крім того, внаслідок ракетної атаки 5 серпня були знищені два логістичні хаби «Епіцентру» в Києві та області. Також через удар припинив роботу завод Epicentr Ceramic Corporation, який виробляв керамічну плитку.