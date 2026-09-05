Пожежа в Камʼянському після атаки РФ 5 вересня

У ніч на суботу, 5 вересня, російські війська атакували промислове підприємство в Кам’янському на Дніпропетровщині. Через удар загинули четверо людей, ще п’ятеро отримали поранення. Про це повідомив керівник ОВА Олександр Ганжа.

За його словами, трьох постраждалих госпіталізували. Серед них – 30-річна жінка, яка перебуває в реанімації.

5 вересня у Камʼянському оголосили Днем жалоби за загиблими внаслідок ворожої атаки.

За даними місцевих телеграм-каналів, ворог близько п’яти разів вдарив по металургійному комбінату в Кам’янському.

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До ліквідації наслідків атаки залучали рятувальні підрозділи, медиків, правоохоронців та відповідні служби.

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В ОВА повідомили, що протягом минулої доби РФ майже 30 разів атакувала чотири райони області безпілотниками, артилерією та ракетами.

На Нікопольщині під обстрілами були Нікополь, а також Марганецька та Покровська громади. Там пошкоджені приватні будинки й багатоповерхівка. Поранення дістав 62-річний чоловік.

У Богинівській та Васильківській громадах Синельниківського району через атаку зайнялися пожежі.

Крім того, російські війська завдали удару по Богданівській громаді Павлоградського району, де пошкодили підприємство.