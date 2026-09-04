Поліцейські прибули документувати наслідки російських ударів, проте потрапили під повторну атаку

У пʼятницю, 4 вересня, російські окупанти завдали ударів по Павлоградському району Дніпропетровської області. Внаслідок атаки загинули двоє поліцейських, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Росіяни атакували Богданівську громаду у Павлоградському районі. Яке озброєння застосували росіяни для удару, голова ОВА не уточнив.

«Сталася пожежа, понівечена автівка. Загинули двоє поліцейських», – повідомив Ганжа.

Ще один поліцейський перебуває у важкому стані, його госпіталізували.

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За даними пресслужби Нацполіції, внаслідок російської атаки загинули капітан поліції Олександр Григоренко та старший лейтенант Сергій Шматко. Вони прибули у складі слідчо-оперативної групи до Павлоградського району, щоб задокументувати удари по Богданівській громаді.

Загиблі внаслідок російської атаки 4 вересня правоохоронці

«Під час роботи ворог завдав повторного удару БпЛА. Капітан поліції Олександр Григоренко загинув на місці. Старший лейтенант поліції Сергій Шматко отримав тяжкі поранення. Лікарі боролися за його життя, однак врятувати поліцейського не вдалося», – повідомили у пресслужбі поліції.

Також під російський удар потрапили Нікополь, Покровська та Марганецька громади. За даними Олександра Ганжі, внаслідок атаки пошкоджені підприємство та супермаркет.