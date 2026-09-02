Щонайменше восьмеро людей зазнали поранень

У середу, 2 вересня, російські окупанти здійснили ракетний удар по Дніпру. Внаслідок атаки на місто загинули двоє людей, ще щонайменше восьмеро зазнали поранень, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Росіяни атакували Дніпро близько 13:10. За попередніми даними Дніпропетровської обласної прокуратури, для удару по місту застосували крилаті ракети з реактивним двигуном типу «Бандероль».

Внаслідок атаки зайнялася пожежа на території продуктових складів торгівельної мережі. Також через російський удар пошкоджені кілька навчальних закладів та багатоквартирних будинків.

Через ракетний обстріл у Дніпрі загинули двоє людей. Ще восьмеро зазнали поранень, повідомив Олександр Ганжа.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

«Троє людей госпіталізовані у важкому стані. Стан решти медики оцінюють як середньої тяжкості», – повідомив посадовець.

На місці події працюють правоохоронці та рятувальники. Прокурори розпочали кримінальне провадження за ст. 438 ККУ (вчинення воєнного злочину).