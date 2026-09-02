Росіяни вдарили ракетами по Дніпру, є загиблі та поранені
Внаслідок атаки пошкоджений склад торгівельної мережі, а також житлові будинки та навчальний заклад
У середу, 2 вересня, російські окупанти здійснили ракетний удар по Дніпру. Внаслідок атаки на місто загинули двоє людей, ще щонайменше восьмеро зазнали поранень, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
Росіяни атакували Дніпро близько 13:10. За попередніми даними Дніпропетровської обласної прокуратури, для удару по місту застосували крилаті ракети з реактивним двигуном типу «Бандероль».
Внаслідок атаки зайнялася пожежа на території продуктових складів торгівельної мережі. Також через російський удар пошкоджені кілька навчальних закладів та багатоквартирних будинків.
Через ракетний обстріл у Дніпрі загинули двоє людей. Ще восьмеро зазнали поранень, повідомив Олександр Ганжа.Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
«Троє людей госпіталізовані у важкому стані. Стан решти медики оцінюють як середньої тяжкості», – повідомив посадовець.
На місці події працюють правоохоронці та рятувальники. Прокурори розпочали кримінальне провадження за ст. 438 ККУ (вчинення воєнного злочину).