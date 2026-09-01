Росіяни атакували Київ балістичними ракетами

У ніч на вівторок, 1 вересня, російські окупанти завдали масованого удару по Києву та Київській області. Зокрема, росіяни атакували балістичними ракетами залізничне депо у столиці – є загиблі та поранені, повідомили у пресслужбі КМВА, а також голова Київської ОВА Тимур Ткаченко та голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський.

Про швидкісні цілі на Київщині повідомили близько 02:30 у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ. За даними Київської МВА, росіяни атакували Дніпровський район – там зайнялася пожежа на території нежитлового сектору.

За даними КМВА станом на 04:28 у Києві внаслідок російської атаки відомо про загибель трьох людей. Ще пʼятеро зазнали поранень.

Згодом голова правління «УЗ» Олександр Перцовський повідомив, що росіяни прицільно атакували балістичними ракетами залізничне депо та інші обʼєкти «Укрзалізниці» в Києві. За його словами, внаслідок атаки вщент зруйнований цех, на місці влучення зайнялися пожежі. Через атаку на двох залізничних перегонах закривали рух.

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«Балістичний удар забрав життя сімох людей, з яких шестеро – наші співробітники. Один колега в лікарні із пораненнями – поруч наші, надається вся необхідна допомога. Десятки встигли врятуватись по укриттях, допомагаємо їм оговтатись», – повідомив Перцовський.

Доповнено 08:05. У пресслужбі ДСНС повідомили, що кількість загиблих у Києві зросла до восьми людей.

Крім того, росіяни вчергове завдали ударів по Київській області. Під атаку потрапило місто Бориспіль, – там пошкоджений пʼятиповерховий житловий будинок, а на стоянці поруч загорілися автомобілі.

За даними Тимура Ткаченка, через атаку рятувальники евакуювали 48 людей. Внаслідок атаки на Бориспіль постраждали восьмеро людей.

«Також у Борисполі пошкоджено підприємство. На жаль, загинула людина. Ще одна людина травмована», – повідомив Ткаченко.

Доповнено 08:15. Кількість загиблих у Борисполі зросла до трьох людей. У місті внаслідок атаки також зросла кількість постраждалих – станом на 08:00 відомо про 11 постраждалих, серед них двоє дітей 2021 та 2010 років народження.

На місцях ударів працюють рятувальники, правоохоронці та медики. Триває ліквідація наслідків атаки.