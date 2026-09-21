Келін Джорджеску фігурує у справі про оману бізнесменів

Румунські правоохоронці затримали проросійського екскандидата у президенти Келіна Джорджеску у справі про шахрайство на 1,1 млн євро та організації злочинного угруповання. Про це повідомили у понеділок, 21 вересня, румунські медіа G4Media.ro і Digi24.

Представники управління з розслідування організованої злочинності й тероризму (DIICOT) разом з поліцією провели обшуки за пʼятьма адресами у населених пунктах Могошоаї, Чіолпані, Буфтеа та Бухаресті. Розслідування стосується кримінальної справи про створення організованої злочинної групи і шахрайства у в особливо великому розмірі.

Серед фігурантів – колишній кандидат у президенти Румунії Келін Джорджеску. За даними G4Media.ro, 64-річного Джорджеску зупинили на дорозі та доправили до його помешкання, де проводилися обшуки. Також у справі фігурують румунський бізнесмен Іонел Русен та італієць Массіміліано Арена.

За версією слідства, організована злочинна група діяла з 2021 року в Румунії та Великій Британії та вводила в оману бізнесменів. Так, за версією правоохоронців, фігуранти пообіцяли одному з підприємців допомогти отримати 6 млн євро фінансування від іноземного банку, але для цього він мав внести грошову гарантію в розмірі 1 млн євро. Згодом йому запропонували збільшити фінансування до 15 млн євро, якщо він внесе додаткову гарантію. Чоловік надіслав 100 тис. євро, проте позика так і не надійшла.

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G4Media.ro зазначає, що справа також може стосуватися транзакцій на понад 1 млн євро від громадян Росії.

Після того, як інформацію про затримання Джорджеску поширили в мережі, кілька його прихильників вирушили до штаб-квартири DIICOT у Бухаресті, щоб протестувати на підтримку проросійського політика. Сам Джорджеску підозру від правоохоронців не коментував.

Зазначимо, щодо Келіна Джорджеску також триває розслідування за підозрою у діяльності, спрямованій проти конституційного ладу, розпалюванні ненависті та поширенні дезінформації. Йому заборонили залишати Румунію та робити публікації у соцмережах. Сам Дожрджеску стверджує, що його переслідують з політичних мотивів.

Нагадаємо, у 2024 році у першому турі президентських виборів у Румунії несподівано переміг проросійський та антизахідний кандидат Келін Джорджеску. Тоді він проводив агресивну передвиборчу кампанію за межами Румунії та застосовував алгоритми тіктоку. Зокрема, політик залучив для проведення кампанії TikTok-акаунт «bogpr», який використовував румун Богдан Песчір. Протягом місяця він перерахував 381 тис. доларів користувачам соцмережі, які брали участь у просуванні Джорджеску. Сам кандидат не задекларував витрат на свою кампанію.

У грудні 2024 року Конституційний суд Румунії анулював результати першого туру виборів та не допустив Джорджеску до повторного висування у президенти. Вже в травні 2025 року на виборах президента Румунії переміг проєвропейський ексмер Бухареста Нікушор Дан.