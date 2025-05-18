55-річний Дан балотувався на виборах президента Румунії як незалежний кандидат

У Румунії в неділю, 18 травня, відбувся другий тур виборів президента. Екзитполи вказують на перемогу незалежного кандидата та мера Бухареста Нікушора Дана. Тим часом опонент Дана Джордже Сіміон, який очолює ультраправу партію AUR, заявив начебто про свою перемогу. Про це повідомляє румунська служба «Радіо Свобода».

За даними екзитполу CURS, Нікушор Дан отримав голоси 54,1% виборців, а його опонент – одіозний лідер ультраправої партії «Альянс за Союз румунів» (AUR) Джордже Сіміон – 45,9%.

Також екзитпол Avangarde повідомив, що Дан набирає 54,9% голосів, а Сіміон – 45,1%. Відомо, що дослідження не враховує голосів румунів, що проживають за кордоном.

Попри результати екзитполів Сіміон заявив, що нібито переміг Дана з відривом у 400 тис. голосів.

«Я буду президентом усіх румунів, тож я буду і вашим президентом. Я дякую мільйонам людей, які зробили перемогу можливою. Це перемога людини, яка мала бути президентом Румунії, це перемога Келіна Джорджеску», – заявив політик.

Румунські медіа повідомляють, що Нікушор Дан звернувся до виборців в Румунії після появи результатів перших екзитполів. Він попросив громадськість проявити «надію і терпіння».

«Вибори – це не про політиків, вони про громаду... Я хочу подякувати мільйонам румунів. Вони стали силою, яка значно перевершує рівень дискусій у цій країні», – додав мер Бухареста.

Зауважимо, виборчі дільниці в Румунії відкрились о 07:00 за місцевим часом, завершилось голосування о 21:00. Водночас румунська діаспора могла проголосувати за свого кандидата з п’ятниці, 16 травня. За попередніми даними Digi24, явка виборців сягнула 64,7%, що становить 11,6 млн румунів.

Як повідомлялось, 55-річний Дан балотувався на повторних виборах президента Румунії як незалежний кандидат з антикорупційною програмою. Політик підтримує прозахідний курс Румунії, а також виступає за необхідність продовження підтримки України у війні.

У першому турі повторних виборів президента, який пройшов 4 травня, Сіміон набрав близько 41%, Дан – майже 21%.

Доповнено. За даними ЦВК Румунії, станом на 23:10 опрацьовано 96,26% дільниць. Результати голосування:

Нікушор Дан – 54,35%;

Джордж Сіміон – 45,65%.

Вибори президента Румунії у 2024-2025 роках – що відомо

6 грудня 2024 року Конституційний суд Румунії анулював результати першого туру виборів президента у листопаді, який засвідчив перемогу проросійського кандидата Келіна Джорджеску. Зазначалось, що 63-річний Джорджеску проводив агресивну передвиборчу кампанію за межами країни, а також використовував алгоритми соцмережі TikTok. Зокрема, політик залучив для проведення кампанії TikTok-акаунт «bogpr», який використовував румун Богдан Песчір. Протягом місяці він перерахував 381 тис. доларів користувачам соцмережі, які брали участь у просуванні Джорджеску. Сам кандидат не задекларував витрат на свою кампанію.

26 лютого 2025 року Джорджеску доставили на допит у Генеральну прокуратуру у справі про фальсифікацію виборів. Уже в березні Келіну Джорджеску остаточно заборонили брати участь у повторних президентських виборах у травні.