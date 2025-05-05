Чолаку обіймав посаду прем'єра з червня 2023 року

Прем’єр-міністр Румунії Марчел Чолаку оголосив, що Соціал-демократична партія (СДП), яку він очолює, виходить із правлячої коаліції, а сам він іде у відставку. Це сталося на тлі програшу кандидата від правлячої коаліції Кріна Антонеску в першому турі виборів президента 4 травня. Про це повідомляє видання Digi24.

«Коаліція була сформована в грудні з двома цілями: забезпечити стабільний уряд із парламентською більшістю і висунути єдиного кандидата на пост президента Румунії. Однієї з цих цілей досягти не вдалося. Ми побачили, як проголосували румуни вчора. Це означає, що правляча коаліція втратила легітимність – принаймні в нинішньому складі. Я запропонував своїм колегам вийти з коаліції, що автоматично означає і мою відставку з посади прем’єр-міністра. Я подам її після зустрічі з вами», – сказав Чолаку журналістам.

За його словами, майбутній президент, якого оберуть 18 травня, «буде вирішувати разом з партіями, які можуть створити більшість у парламенті, хто керуватиме країною, а хто стане прем'єр-міністром».

Він також повідомив, що СДП вирішила не підтримувати публічно жодного з двох кандидатів, які балотуються на посаду президента Румунії у другому турі президентських виборів.

За даними румунських медіа, члени уряду продовжать роботу до формування нового уряду після другого туру виборів, який відбудеться 18 травня.

Президентські вибори в Румунії

З 11 кандидатів, які претендували на посаду президента, до другого туру вийшли лідер ультраправої партії «Альянс за Союз румунів» Джордже Сіміон (40,96%) та проєвропейський мер Бухареста Нікушор Дан (20,99%).

Крін Антонеску посів третє місце, отримавши 20,07% голосів. За ним іде експрем’єр Віктор Понта з 13,05%. П’яте місце посіла Єлена Ласконі, яка набрала 2,68%.

Сіміон висунув свою кандидатуру після анулювання першого туру виборів президента, який засвідчив перемогу Келіна Джорджеску. Конституційний суд Румунії 6 грудня визнав вплив на вибори на користь Джорджеску.

11 березня Конституційний суд Румунії одностайним голосуванням відхилив усі скарги на рішення Центральної виборчої ради не допускати проросійського кандидата Джорджеску до участі у повторних президентських виборах у травні. Втім, 16 березня ЦВК Румунії допустила до президентських виборів Джордже Сіміона, який виступає на підтримку Джорджеску.