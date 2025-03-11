Келін Джорджеску програв апеляцію на рішення ЦВК

У вівторок, 11 березня, Конституційний суд Румунії одностайним голосуванням відхилив усі скарги на рішення Центральної виборчої ради не допускати проросійського кандидата Келіна Джорджеску до участі у повторних президентських виборах у травні. Рішення є остаточним та обов’язковим до виконання, повідомив новинний сайт News.ro.

Зазначається, що Конституційний суд країни розглянув 12 скарг на рішення ЦВК про відхилення кандидатури 62-річного Келіна Джорджеску та одноголосно їх відхилив. Таким чином Джорджеску не зможе брати участі у виборах президента у травні.

Також судді відхили чотири скарги на реєстрацію незалежного кандидата в президенти Румунії, мера Бухареста Нікушора Дана. Останній зможе балотуватися на президентських виборах.

9 березня стало відомо, що ЦВК Румунії не допустила проросійського політика Келіна Джорджеску на вибори президента країни. Окрім того, ЦВК відхилила реєстрацію двох інших незалежних кандидатів Марії Марку та Іона Попи.

Президентські вибори у Румунії

6 грудня Конституційний суд Румунії анулював результати першого туру виборів президента, який засвідчив перемогу Келіна Джорджеску. Зазначалось, що антизахідний кандидат Джорджеску проводив агресивну передвиборчу кампанію за межами країни, а також використовував алгоритми соцмережі TikTok. Зокрема, політик залучив для проведення кампанії TikTok-акаунт «bogpr», який використовував румун Богдан Песчір. Протягом місяці він перерахував 381 тис. доларів користувачам соцмережі, які брали участь у просуванні Джорджеску. Сам кандидат не задекларував витрат на свою кампанію.

26 лютого Джорджеску доставили на допит у Генеральну прокуратуру у справі про фальсифікацію виборів.

Зазначимо, перший тур повторних президентських виборів у Румунії відбудеться 4 травня, а другий – 18 травня.