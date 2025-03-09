Калін Джорджеску під час одного з антиурядових мітингів

Центральна виборча комісія Румунії не допустила проросійського політика Келіна Джорджеску на вибори президента країни, які незабаром відбудуться. Про це повідомило у неділю, 9 березня, Digi24.

За те, щоб підтвердити кандидатуру 62-річного проросійського політика Джорджеску на прийдешніх виборах, проголосували чотири члени ЦВК. Проти Джорджеску виступили 10 членів комісії.

За словами судді Тудорела Тоадера, члени ЦВК виявили «незаконність, порушення вмісту чи форми», що не відповідає правовим умовам для подання кандидатури Джорджеску на президентські вибори.

Крім того, ЦВК відхилила реєстрацію кандидатур двох інших незалежних депутатів Марії Марку та Іона Попи. Натомість була прийнята реєстрація кандидатури Нікушора Дана.

Сам Джорджеску, коментуючи рішення ЦВК, заявив про «прямий удар у серце світової демократії». Біля будівлі комісії зібралися прихильники проросійського політика – поліція повідомила про напади на правоохоронців та «акти насильства». Люди зруйнували встановлені загородження перед штаб-квартирою ЦВК, а одного з протестувальників розшукують за побиття поліцейського.

Нагадаємо, 6 грудня Конституційний суд Румунії анулював результати першого туру виборів президента, який засвідчив перемогу Келіна Джорджеску. Зазначалось, що антизахідний кандидат Джорджеску проводив агресивну передвиборчу кампанію за межами країни, а також використовував алгоритми соцмережі TikTok. Зокрема, політик залучив для проведення кампанії TikTok-акаунт «bogpr», який використовував румун Богдан Песчір. Протягом місяці він перерахував 381 тис. доларів користувачам соцмережі, які брали участь у просуванні Джорджеску. Сам кандидат не задекларував витрат на свою кампанію.

26 лютого Джорджеску затримали у справі про фінансування його передвиборчої кампанії. Digi24 повідомило, що йому повідомили про низку підозр, зокрема:

у створенні або підтримці організації фашистського, расистського чи ксенофобського характеру;

у пропаганді культу осіб, винних у вчиненні злочину проти миру та людства, або пропаганду фашистської, расистської чи ксенофобської ідеології шляхом публічної пропаганди;

в ініціюванні або заснуванні антисемітських організацій, членстві або підтримці таких організацій.

Перший тур президентських виборів в Румунії відбудеться 23 березня, а другий – 6 квітня.