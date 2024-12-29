Раніше Конституційний суд Румунії скасував результати першого туру виборів президента

У Румунії визначились з новою датою проведення президентських виборів. Вони відбудуться навесні 2025 року, повідомив сайт новин Digi24 з посиланням на неназваних політиків в суботу, 28 грудня.

За словами співрозмовників журналістів, урядова коаліція на засіданні 28 грудня погодила проведення першого туру президентських виборів у Румунії 23 березня 2025 року. Другий тур відбудеться 6 квітня.

Зазначається, що проєвропейська коаліція, сформована PSD-PNL-UDMR, вже публічно заявила, що підтримує Кріна Антонеску від Національної ліберальної партії Румунії (PNL) як єдиного кандидата. У виборах також візьмуть участь Елена Ласконі від Союзу порятунку Румунії (USR) і безпартійні кандидати – Нікушор Дан та Даніель Фунеріу. Окрім цього, у президентських перегонах знову візьме участь проросійський кандидат Келін Джорджеску, який переміг на останніх виборах президента в листопаді цього року.

Нагадаємо, 6 грудня Конституційний суд Румунії скасував результати першого туру виборів президента, за результатами якого найбільшу кількість голосів отримав проросійський кандидат Келін Джорджеску. Зазначалось, що антизахідний кандидат Келін Джорджеску проводив агресивну передвиборчу кампанію за межами країни, а також використовував алгоритми соцмережі TikTok.