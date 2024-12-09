Румунські правоохоронці конфіскували 7 млн доларів у Богдана Пещира, який фінансував передвиборчу кампанію у TikTok ультраправого кандидата у президенти Каліна Джорджеску. Про це у неділю, 8 грудня, повідомило видання Agerpres.

Відомо, що в будинку Пещира провели обшуки ще у суботу, 7 грудня. В одному з будинків у Брашові правоохоронці вилучили кілька пристроїв, комп'ютерів і носіїв інформації. На одному з комп’ютерів виявили рахунки на яких було 7 млн доларів, тож їх конфіскували, адже вони могли бути отримані злочинним шляхом.

Слідство встановило, що Пещир оплачував просування Джорджеску через TikTok, витративши на це понад 1 млн євро.

Президентські вибори у Румунії

У неділю, 24 листопада, у Румунії відбувся перший тур президентських виборів, під час якого жоден з 13 кандидатів не набрав більшість голосів, тому в країні відбудеться другий тур. 8 грудня за президентське крісло мали б боротися незалежний ультраправий кандидат 62-річний Калін Георгеску, який отримав 22,9% голосів та лідерка опозиційної правоцентристської партії 52-річна Елена Ласконі, яка набрала 19,17% голосів.

Та 28 листопада Конституційний суд Румунії постановив перерахувати всі бюлетені першого туру виборів президента у країні. Рішення суд виніс після скарги кандидата в президенти Крістіана Терхеша, який висунув вимогу скасувати результати виборів. У п’ятницю, 6 грудня, Конституційний суд Румунії скасував результати першого туру виборів президента.

Відзначимо, що Європейська комісія звернулася до TikTok із запитом на інформацію в рамках закону про цифрові послуги через можливий вплив платформи на президентські вибори в Румунії. Згодом соцмережа підтвердила участь користувача «bogpr», який використовував Пещир, у просуванні кандидата. За даними платформи, цей користувач здійснив платежі на суму 381 тис. доларів у період з 24 жовтня по 24 листопада 2024 року. Гроші були направлені користувачам TikTok, які брали участь у просуванні Джорджеску.