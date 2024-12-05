За словами Джорджеску, Бухарест не має ні перед ким зобов'язань

Україна може втратити військову допомогу від Румунії, а також її посередництво в експорті зерна, якщо ультраправий політик Калін Джорджеску здобуде перемогу на виборах. Про це у середу, 4 грудня, написало агентство Reuters з посиланням на інтерв'ю Джорджеску.

Кандидат у президенти Румунії Калін Джорджеску запевнив, що у разі його перемоги, військова допомога Україні та допомога в експорті українського зерна припиниться.

«Як я можу погодитися на це? Це неможливо. Румунія та румунський народ понад усе. Немислимо, щоб поруч з нами була війна посеред Європи, тому пріоритетом, безумовно, буде те, щоб цю війну в Україні негайно зупинити», – зазначив Джорджеску.

При цьому він вважає, що Бухарест не має ні перед ким зобов'язань, зокрема, це стосується щорічних витрат на оборону у розмірі 2% від ВВП для країн НАТО.

«Занепокоєння румунського народу полягає в тому, щоб бути щасливим. Вони не можуть бути щасливими, витрачаючи гроші на інші речі. Якщо НАТО захищається, то воно має залишатися оборонним. Я вірю в одне – Румунія ні перед ким не зобов'язана», – додав Джорджеску.

До слова, президент Румунії Клаус Йоганніс розсекретив дані про передвиборчу кампанію Джорджеску. Як повідомляє News.ro, інформація була зібрана службами розвідки. Дані свідчать про агресивну рекламну кампанію, проведену в обхід виборчого законодавства країни. Зокрема, перемогу у першому турі йому забезпечила платформа Tik Tok.

За даними спецслужби, до фінансування кампанії кандидата був залучений акаунт, яким користується громадянин Румунії Богдасн Печір. З 24 жовтня до 24 листопада він здійснив платежі на рахунки користувачів акаунтів платформи, що брали участь у просуванні Джорджеску, на загальну суму 381 тис. доларів.

Президентські вибори у Румунії

У неділю, 24 листопада, у Румунії відбувся перший тур президентських виборів, під час якого жоден з 13 кандидатів не набрав більшість голосів, тому в країні відбудеться другий тур. 8 грудня за президентське крісло мали б боротися незалежний ультраправий кандидат 62-річний Калін Георгеску, який отримав 22,9% голосів та лідерка опозиційної правоцентристської партії 52-річна Елена Ласконі, яка набрала 19,17% голосів.

Та 28 листопада Конституційний суд Румунії постановив перерахувати всі бюлетені першого туру виборів президента у країні. Рішення суд виніс після скарги кандидата в президенти Крістіана Терхеша, який висунув вимогу скасувати результати виборів.

2 грудня Конституційний суд Румунії визнав дійсними результати першого туру президентських виборів.