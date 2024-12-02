Другий тур президентських виборів в Румунії відбудеться 8 грудня

Конституційний суд Румунії визнав дійсними результати першого туру президентських виборів. Другий тур виборів відбудеться 8 грудня. Про це повідомили сайти новин Digi24 та Romania Insider.

Конституційний суд Румунії відхилив скаргу кандидата у президенти Крістіана Тергеша, якого підтримує національно-консервативна партія. Він звинувачував кандидатку Елену Ласконі, яка пройшла у другий тур, у неправомірній агітації виборців діаспори, а також заявляв про фальсифікації.

Центральна виборча комісія перерахувала голоси першого туру виборів, але без 640 тис. голосів діаспори. Дані перерахованих голосів ЦВК передала суду. У Конституційному суді зазначили, що голоси діаспори не оскаржували, а тому «їхній перерахунок більше не є необхідним». Результати першого туру виборів конституційні судді одноголосно визнали дійсними.

«Навіть якщо деякі розбіжності між кандидатами були виявлені, вони не є результатом шахрайства, яке може змінити результат, вони лише вважаються можливими суттєвими помилками під час підрахунку поданих голосів, які не мають значення для визначення результатів», – цитує Digi24 голову суду Маріан Енаке.

Другий тур виборів президентських виборів, як і було заплановано, відбудеться 8 грудня.

Додамо, що Крістіан Тергеш, який намагався оскаржити результати першого туру виборів, набрав близько 1% голосів.

Нагадаємо, перший тур президентських виборів у Румунії відбувся 24 листопада. За посаду змагались 13 кандидатів. Спочатку екзитполи повідомляли, що лідирує прем'єр-міністр країни Марчел Чолаку. Однак після підрахунку всіх голосів ЦВК повідомила, що у другий тур президентських виборів пройшли антизахідний політик Калін Георгеску та проукраїнська кандидатка Елена Ласконі.