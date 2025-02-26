62-річного політика затримали по дорозі в ЦВК

У Румунії проросійського екскандидата в президенти Келіна Джорджеску доставили на допит у Генеральну прокуратуру. Раніше прокуратура провела 47 обшуків у його близьких соратників, зокрема у справі про фінансування виборчої кампанії Джорджеску. Про це в середу, 26 лютого, повідомили Digi24 та «Радіо Свобода».

Пресслужба Джорджеску підтвердила інформацію, що 62-річного політика затримали під час того, як він стояв у заторі. Там повідомили, що Келін Джорджеску знову збирався подати документи для реєстрації у виборах президента. Також поліцейські затримали охоронця політика Маріна Бурчу.

Згодом у соцмережах опублікували відео затримання румунського політика Келіна Джорджеску.

EXCLUSIVE: ROMANIA'S RIGHTFUL* PRESIDENT ARRSTED!



Below is a video I just received from Calin Georgescu's team showing him getting arrested, 2.5 hours before our second interview, and less than an hour after our call.



This comes after his supporters were all raided, less… https://t.co/2UBtfXp7Nt pic.twitter.com/mymxeV7K9f — Mario Nawfal (@MarioNawfal) February 26, 2025

Згідно з джерелами Digi24, проти Келіна Джорджеску висунули низку підозр. Йдеться про створення або підтримку організації фашистського, расистського чи ксенофобського характеру; пропаганду культу осіб, винних у вчиненні злочину проти миру та людства, або пропаганду фашистської, расистської чи ксенофобської ідеології шляхом публічної пропаганди будь-якими засобами; заборону певних прав, ініціювання або заснування антисемітських організацій, членство або підтримка в будь-якій формі такої організації.

Раніше у Генеральній прокуратурі Румунії повідомили, що проводять 47 обшуків у п’яти округах країни в справі, в якій інкримінують злочини проти конституційного ладу, неправдиві відомості про джерела фінансування виборчої кампанії або публічне підбурювання до злочину. Метою дій правоохоронців стала група Гораціу Потри, близького соратника проросійського політика та екскандидата в президенти Келіна Джорджеску. Він також є лідером румунських найманців, які воюють в Конго. Під час обшуків слідчі виявили зброю, боєприпаси та значні суми грошей. Вдома у Потра в сейфі, захованому в підлозі, слідчі знайшли 900 тис. євро.

Нагадаємо, 6 грудня Конституційний суд Румунії скасував результати першого туру виборів президента, за результатами якого найбільшу кількість голосів отримав проросійський кандидат Келін Джорджеску. Зазначалось, що антизахідний кандидат Джорджеску проводив агресивну передвиборчу кампанію за межами країни, а також використовував алгоритми соцмережі TikTok. Зокрема, політик залучив для проведення кампанії TikTok-акаунт «bogpr», який використовував румун Богдан Песчір. Протягом місяці він перерахував 381 тис. доларів користувачам соцмережі, які брали участь у просуванні Джорджеску. Сам кандидат не задекларував витрат на свою кампанію.

Як повідомляв ZAXID.NET, вибори президента Румунії відбудуться навесні: перший тур виборів призначений на 23 березня, а другий – 6 квітня.