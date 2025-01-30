Речник МЗС Георгій Тихий вказав Каліну Джеорджеску на його залежність від Росії

Міністерство закордонних справ України відреагувало на заяви кандидата в президенти Румунії Каліна Джорджеску, який назвав Україну «вигаданою державою». Українське зовнішньополітичне відомство зазначило, що румунський політик повністю повторює російську пропаганду. Відповідну заяву у четвер, 30 січня, опублікували на сайті МЗС України.

Обурливі заяви про Україну румунський політик та кандидат у президенти Калін Джорджеску зробив під час розмови з журналістом Іоном Кристою, передає «Європейська правда». Зокрема, на думку ультраправого політика, після завершення війни розподіл України «неминучий», а саме держава є «вигаданою».

«Світ змінюється. Кордони будуть змінюватися. Ба більше – якщо кордони зміняться, то де будемо ми? У нас є Північна Буковина – інтерес. У нас є Буджак, у нас є Північний Марамуреш – правильно? Від колишнього... як воно називалося... Закарпаття! Є ще угорці... Львів, який залишиться з поляками, і Малоросія... Україна – це вигадана держава. Це Українська Радянська Соціалістична Республіка!», – заявив Калін Джорджеску.

У міністерстві закордонних справ України рішуче засудили заяви Каліна Джорджеску, які ставлять під сумнів суверенітет та територіальну цілісність країни. Речник відомства Георгій Тихий зауважив, що Джорджеску повторює наративи російської пропаганди, що ставить під сумнів його незалежність, як політика. Крім того, заяви політика суперечать міжнародним нормам, Статуту ООН, а також демократичним цінностям.

«На тлі таких заяв абсурдно виглядають спроби Каліна Джорджеску позиціонувати себе як “незалежного” політика: озвучені ним тези повністю тотожні тезам російської пропаганди, що вказує на повну залежність від господарів у Москві», – наголосив Георгій Тихий.

Зазначимо, що МЗС Румунії також засудило заяви Каліна Джорджеску та запевнило, що підтримують Україну, її суверенітет та територіальну цілісність: «МЗС Румунії рішуче підтверджує непохитну позицію щодо підтримки суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України в її міжнародно визнаних кордонах. Ця позиція є чіткою та ґрунтується на міжнародному праві, національних інтересах і довгостроковій зовнішній політиці та цінностях».

Румунський ультраправий політик, кандидат у президенти Калін Джорджеску. Фото: AP

Що відомо про кандидата у президенти Румунії Каліна Джорджеску та його політику

24 листопада 2024 року у Румунії відбувся перший тур президентських виборів. Одразу після закриття виборчих дільниць екзитполи повідомляли, що лідирує чинний прем'єр-міністр країни Марчел Чолаку. Проте після підрахунку всіх голосів ЦВК повідомила, що у другому турі за посаду президента Румунії змагатимуться проросійський кандидат Калін Джорджеску та проукраїнська політикиня Елена Ласконі.

Пізніше президент Румунії Клаус Йоганніс оприлюднив секретні документи розвідки, у яких зазначалось, що переможець першого туру Калін Джорджеску за кілька тижнів до виборів мав низький рейтинг – його підтримували лише 6,2% румунів. За даними розвідки, Джорджеску залучив для проведення кампанія TikTok-акаунт «bogpr», який використовував румун Богдан Песчір. Протягом місяці він перерахував 381 тис. доларів користувачам соцмережі, які брали участь у просуванні Джорджеску. Такі маніпуляції дозволили Джорджеску пройти у другий тур виборів.

6 грудня Конституційний суд Румунії скасував результати першого туру виборів президента, під час якого найбільшу кількість голосів отримав Джорджеску. Вибори президента Румунії проведуть заново, перший тур відбудеться 23 березня 2025 року, другий тур – 6 квітня.

Як пише Politico, Калін Джорджеску відомий своїми неоднозначними заявами, зокрема й щодо війни в Україні. Він вважає, що війна вигідна військовій промисловості США. Крім того, Джорджеску веде антизахідну політику та заявляє, що НАТО і Євросоюз не відповідають інтересам Румунії. Серед іншого, Джорджеску відгукувався про російського диктатора Владіміра Путіна як «людину, яка любить свою країну». Крім того, Калін Джорджеску заявляв, що у разі його перемоги на виборах він зупинить військову допомогу Україні.