Другий тур президентських виборів у Румунії відбудеться 18 травня

Лідер ультраправої партії «Альянс за Союз румунів» Джордже Сіміон та ліберальний мер Бухареста Нікушор Дан вийшли у другий тур президентських виборів у Румунії. Про це повідомила Центральна виборча комісія країни за підсумками обробки 100% протоколів.

Після підрахунків усіх голосів у Румунії стало відомо, що ультраправий кандидат Джордже Сіміон набрав найбільшу кількість голосів, однак їх не достатньо, аби здобути перемогу у першому ж турі. Відтак він продовжить боротьбу за президентське крісло разом з незалежним проєвропейським кандидатом Нікушорем Даном.

За результатами ЦВК голоси розподілилися наступним чином:

Сіміон набрав 40,96% голосів виборців (3 862 404 голосів),

Дан отримав 20,99% голосів (за нього проголосували 1 979 711 виборців),

Крін Антонеску посів третє місце – 20,07% голосів,

Експрем'єр Віктор Понта набрав 13,05% голосів,

Єлена Ласконі – 2,68% голосів виборців.

Reuters повідомляло, що перемога Сіміона може ізолювати Румунію, зменшити приватні інвестиції та дестабілізувати східний фланг НАТО.

«Його перемога також поповнить ряди євроскептичних очільників у ЄС – до яких уже належать премʼєр-міністри Угорщини й Словаччини – у час, коли Європа формулює свою відповідь Трампу», – йдеться у повідомленні.

Ультраправа партія «Альянс за Союз румунів», кандидатом від якої є Сіміон, раніше відзначилась закликами до анексії частини молдовської та української територій. Партія виступала проти надання Україні зброї, зокрема, заперечувала передачу Києву румунських систем ППО Patriot. Крім цього, AUR була проти транзиту української сільськогосподарської продукції територією Румунії та намагалася організовувати протести на кордоні.

Зазначимо, Україна заборонила Сіміону в’їзд на свою територію ще у 2011 році. Причиною заборони стали контакти Джордже Сіміона з російськими спецслужбами та систематична антиукраїнська діяльність, яка порушує державний суверенітет і територіальну цілісність України.

Нікушор Дан же має проєвропейську позицію. Він заявляв, що підтримує Україну та вважає, що Європа має взяти на себе відповідальність за справедливий і стійкий мир, а Румунія має бути частиною цього.

Другий тур президентських виборів у Румунії відбудеться 18 травня.

Президентські вибори у Румунії

6 грудня 2024 року Конституційний суд Румунії анулював результати першого туру виборів президента, який засвідчив перемогу Келіна Джорджеску. За даними суду, що антизахідний кандидат Джорджеску проводив агресивну передвиборчу кампанію за межами країни, а також використовував алгоритми соцмережі TikTok. Зокрема, політик залучив для проведення кампанії TikTok-акаунт «bogpr», який використовував румун Богдан Песчір. Протягом місяця він перерахував 381 тис. доларів користувачам соцмережі, які брали участь у просуванні Джорджеску. Сам кандидат не задекларував витрат на свою кампанію. Вже 26 лютого Джорджеску доставили на допит у Генеральну прокуратуру у справі про фальсифікацію виборів.

11 березня Конституційний суд Румунії одностайним голосуванням відхилив усі скарги на рішення Центральної виборчої ради не допускати проросійського кандидата Джорджеску до участі у повторних президентських виборах у травні. Втім, 16 березня ЦВК Румунії допустила до президентських виборів Джордже Сіміона, який виступає на підтримку Джорджеску.