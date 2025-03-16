Сіміон виступає проти того, щоб Румунія надавала зброю ЗСУ

Лідеру ультраправої партії «Альянс за союз румунів» (AUR) Джордже Сіміону дозволили балотуватися на президентських виборах Румунії у травні 2025 року. Про це у суботу, 15 березня, повідомило Центральне виборче бюро країни.

Джордже Сіміон – лідер «Альянсу за союз румунів», яка була другою партією за кількістю голосів на загальних виборах у 2024 році. Тоді Сіміон відмовився від участі в президентських перегонах на підтримку проросійського політика Келіна Джорджеску. Та цього року лідер AUR та Анамарія Гавріла, лідер ультраправої «Партії молоді» оголосили, що обидва візьмуть участь у перегонах «на захист сувереністичного руху» після того, як Конституційний суд Румунії підтвердив виключення Джорджеску з виборів.

Джордже Сіміон та Україна

В Україні Сіміона неодноразово звинувачували в контактах з російськими спецслужбами, а з 2011 року йому заборонили вʼїзд в країну. У листопаді 2024 року СБУ, на прохання румунської влади, розсекретила причини цієї заборони. У документі йшлося, що вона ґрунтується на інформації про систематичну антиукраїнську діяльність політика, яка порушує державний суверенітет і територіальну цілісність України.

«Заяви Сіміона спрямовані на міжнародну дискредитацію України та просування уніоністської ідеології, яка ставить під сумнів легітимність державних кордонів України», – зазначила в СБУ.

Втім у заявах Сіміон засуджує напад Росії на Україну й водночас виступає проти того, щоб Румунія надавала зброю ЗСУ.

Президентські вибори у Румунії

6 грудня Конституційний суд Румунії анулював результати першого туру виборів президента, який засвідчив перемогу Келіна Джорджеску. Зазначалось, що антизахідний кандидат Джорджеску проводив агресивну передвиборчу кампанію за межами країни, а також використовував алгоритми соцмережі TikTok. Зокрема, політик залучив для проведення кампанії TikTok-акаунт «bogpr», який використовував румун Богдан Песчір. Протягом місяці він перерахував 381 тис. доларів користувачам соцмережі, які брали участь у просуванні Джорджеску. Сам кандидат не задекларував витрат на свою кампанію.

26 лютого Джорджеску доставили на допит у Генеральну прокуратуру у справі про фальсифікацію виборів.

11 березня Конституційний суд Румунії одностайним голосуванням відхилив усі скарги на рішення Центральної виборчої ради не допускати проросійського кандидата Джорджеску до участі у повторних президентських виборах у травні.

Перший тур повторних президентських виборів у Румунії відбудеться 4 травня, а другий – 18 травня.