У Румунії допустили до президентських виборів політика, якому СБУ заборонила вʼїзд в Україну
Джордже Сіміону заборонили вʼїзд в Україну ще у 2011 році
Лідеру ультраправої партії «Альянс за союз румунів» (AUR) Джордже Сіміону дозволили балотуватися на президентських виборах Румунії у травні 2025 року. Про це у суботу, 15 березня, повідомило Центральне виборче бюро країни.
Джордже Сіміон – лідер «Альянсу за союз румунів», яка була другою партією за кількістю голосів на загальних виборах у 2024 році. Тоді Сіміон відмовився від участі в президентських перегонах на підтримку проросійського політика Келіна Джорджеску. Та цього року лідер AUR та Анамарія Гавріла, лідер ультраправої «Партії молоді» оголосили, що обидва візьмуть участь у перегонах «на захист сувереністичного руху» після того, як Конституційний суд Румунії підтвердив виключення Джорджеску з виборів.
Джордже Сіміон та Україна
В Україні Сіміона неодноразово звинувачували в контактах з російськими спецслужбами, а з 2011 року йому заборонили вʼїзд в країну. У листопаді 2024 року СБУ, на прохання румунської влади, розсекретила причини цієї заборони. У документі йшлося, що вона ґрунтується на інформації про систематичну антиукраїнську діяльність політика, яка порушує державний суверенітет і територіальну цілісність України.
«Заяви Сіміона спрямовані на міжнародну дискредитацію України та просування уніоністської ідеології, яка ставить під сумнів легітимність державних кордонів України», – зазначила в СБУ.
Втім у заявах Сіміон засуджує напад Росії на Україну й водночас виступає проти того, щоб Румунія надавала зброю ЗСУ.
Президентські вибори у Румунії
6 грудня Конституційний суд Румунії анулював результати першого туру виборів президента, який засвідчив перемогу Келіна Джорджеску. Зазначалось, що антизахідний кандидат Джорджеску проводив агресивну передвиборчу кампанію за межами країни, а також використовував алгоритми соцмережі TikTok. Зокрема, політик залучив для проведення кампанії TikTok-акаунт «bogpr», який використовував румун Богдан Песчір. Протягом місяці він перерахував 381 тис. доларів користувачам соцмережі, які брали участь у просуванні Джорджеску. Сам кандидат не задекларував витрат на свою кампанію.
26 лютого Джорджеску доставили на допит у Генеральну прокуратуру у справі про фальсифікацію виборів.
11 березня Конституційний суд Румунії одностайним голосуванням відхилив усі скарги на рішення Центральної виборчої ради не допускати проросійського кандидата Джорджеску до участі у повторних президентських виборах у травні.
Перший тур повторних президентських виборів у Румунії відбудеться 4 травня, а другий – 18 травня.