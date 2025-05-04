Джордже Сіміон (справа), який лідирує у першому турі, разом із забороненим проросійським кандидатом Келіном Джорджеску (зліва)

У Румунії відбувся перший тур виборів президента, які призначили після анулювання попередніх результатів. За попередніми результатами, наразі лідирує ультраправий кандидат Джордже Сіміон, якому заборонили в’їзд до України через контакти з російськими спецслужбами, йдеться в екзитполах CURS та Avangarde.

Згідно з результатами перших екзитполів, станом на 20:00 неділі, 4 травня, у першому турі перемагає лідер ультраправої партії «Альянс за союз румунів» Джордже Сіміон із результатом 30-33,1% підтримки виборців. Антизахідний політик підтримує забороненого кандидата в президенти Келіна Джорджеску, перемогу якого анулювали у грудні 2024 року через агресивну передвиборчу кампанію за межами країни та використання алгоритмів соцмережі TikTok. Раніше Сіміон заявив, що в разі перемоги призначить Джорджеску на керівну посаду. Румунське видання Digi24 повідомило, що Джорджеску супроводжував Сіміона на виборчу дільницю.

Зазначимо, Україна заборонила Сіміону в’їзд на свою територію ще у 2011 році. Причиною заборони стали звинувачення, що Джордже Сіміон має контакти з російськими спецслужбами та здійснює систематичну антиукраїнську діяльність, яка порушує державний суверенітет і територіальну цілісність України.

Друге місце з результатом 22,9—23% підтримки посів кандидат від правлячої коаліції та голова Національної ліберальної партії Румунії Крін Антонеску, третє – проєвропейський мер Бухареста Нікусор Дан із результатом 20,9 – 23% підтримки. Четверте і п’яте місце зайняли незалежний кандидат та експрем’єр-міністр Румунії Віктор Понта (14,7-15%) і проєвропейська голова «Спілки збереження Румунії» Олена Ласконі (4-4,4%), яка посіла друге місце в першому турі анульованих виборів.

Загалом на виборах в Румунії зареєструвалися 11 кандидатів. Четверо із них є незалежними. Якщо жоден із кандидатів 4 травня не набере понад 50% голосів, 18 травня відбудеться другий тур виборів.

Президентські вибори у Румунії

6 грудня 2024 року Конституційний суд Румунії анулював результати першого туру виборів президента, який засвідчив перемогу Келіна Джорджеску. За даними суду, що антизахідний кандидат Джорджеску проводив агресивну передвиборчу кампанію за межами країни, а також використовував алгоритми соцмережі TikTok. Зокрема, політик залучив для проведення кампанії TikTok-акаунт «bogpr», який використовував румун Богдан Песчір. Протягом місяця він перерахував 381 тис. доларів користувачам соцмережі, які брали участь у просуванні Джорджеску. Сам кандидат не задекларував витрат на свою кампанію. Вже 26 лютого Джорджеску доставили на допит у Генеральну прокуратуру у справі про фальсифікацію виборів.

11 березня Конституційний суд Румунії одностайним голосуванням відхилив усі скарги на рішення Центральної виборчої ради не допускати проросійського кандидата Джорджеску до участі у повторних президентських виборах у травні. Втім, 16 березня ЦВК Румунії допустила до президентських виборів Джордже Сіміона, який виступає на підтримку Джорджеску.