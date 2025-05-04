У списку для голосування – 11 кандидатів

У неділю, 4 травня, у Румунії розпочалося голосування у першому турі повторних президентських виборів. Попередні результати анулював Конституційний суд країни. Про це повідомляє Digi24.

У Румунії 4 травня дільниць відкрилися о 07:00 й працюватимуть вони до 21:00, за кордоном голосування стартувало 3 травня. Румуни обирають нового президента після того, як результати попереднього першого туру, що відбувся у листопаді 2024 року, були анульовані Конституційним судом. Тоді виграв Келін Джорджеску, якого згодом звинуватили у маніпуляції в соцмережах та втручання з-за кордону під час виборчої кампанії.

На повторних виборах президента у списку для голосування – 11 кандидатів, зокрема:

Джордже Сіміон («Альянс за єдність румунів») – ультраправий націоналіст, відомий тим, що заперечує державність Молдови. Його вважають новим фаворитом на посаду президента.

Нікушор Дан (незалежний кандидат) – колишній мер Бухареста, дотримується європейських цінностей та послідовно підтримує Україну.

Віктор Понта – прем’єр-міністр Румунії у 2012-2015 роках, ультранаціоналіст, та попри це декларує відданість ЄС і НАТО.

Елена Ласконі («Спілка збереження Румунії») – проєвропейська кандидатка, посіла друге місце в першому турі анульованих Конституційним судом Румунії виборах 2024 року.

Якщо жоден із кандидатів 4 травня не набере понад 50% голосів, 18 травня відбудеться другий тур виборів.

Президентські вибори у Румунії

6 грудня Конституційний суд Румунії анулював результати першого туру виборів президента, який засвідчив перемогу Келіна Джорджеску. Зазначалось, що антизахідний кандидат Джорджеску проводив агресивну передвиборчу кампанію за межами країни, а також використовував алгоритми соцмережі TikTok. Зокрема, політик залучив для проведення кампанії TikTok-акаунт «bogpr», який використовував румун Богдан Песчір. Протягом місяці він перерахував 381 тис. доларів користувачам соцмережі, які брали участь у просуванні Джорджеску. Сам кандидат не задекларував витрат на свою кампанію.

26 лютого Джорджеску доставили на допит у Генеральну прокуратуру у справі про фальсифікацію виборів.

11 березня Конституційний суд Румунії одностайним голосуванням відхилив усі скарги на рішення Центральної виборчої ради не допускати проросійського кандидата Джорджеску до участі у повторних президентських виборах у травні.

16 березня стало відомо, що у Румунії допустили до президентських виборів політика, якому СБУ заборонила вʼїзд в Україну. Мова йде про Джордже Сіміона. В Україні його неодноразово звинувачували в контактах з російськими спецслужбами, а з 2011 року йому заборонили вʼїзд в країну. У листопаді 2024 року СБУ, на прохання румунської влади, розсекретила причини цієї заборони. У документі йшлося, що вона ґрунтується на інформації про систематичну антиукраїнську діяльність політика, яка порушує державний суверенітет і територіальну цілісність України.