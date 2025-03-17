СБУ заборонила в'їзд в Україну румунській ультраправій політикині Діані Шошоаке
Жінці, яка активно підтримує російську агресію проти України, заборонили в'їзд на три роки
Служба безпеки України заборонила проросійській політикині румунської партії «SOS Румунія» Діані Йованович-Шошоаке в’їзд до України на три роки. Про це у пресслужбі СБУ повідомили у понеділок, 17 березня.
За даними українських правоохоронців, Шошоаке активно та відкрито підтримує збройну агресію Росії проти України. Зокрема, вона пише листи російському главі Владіміру Путіну, в яких хвалить повномасштабну війну проти України та закликає до захоплення українських територій.
«Водночас Шошоаке ставить під сумнів національний суверенітет та міжнародно визнані кордони України, зокрема в її західних та південно-західних регіонах», – повідомили у пресслужбі СБУ.
Крім того, правоохоронці повідомили, що політикиня регулярно поширює наративи Кремля під час своїх публічних виступів на території Румунії та інших країн Євросоюзу. Зазначимо, Шошоаке була кандидаткою в президенти від партії «SOS Румунія». У жовтні 2024 року її кандидатуру виключили з виборів.
Зазначимо, «SOS Румунія» – ультраправа партія, заснована 2021 року, відома проросійськими поглядами та євроскептичною позицією. Шошоаке очолює партію з 2022 року. Партія вимагає від України повернення Румунії територій, анексованих у 1940 році під час радянської окупації Бессарабії та Північної Буковини, які є частиною України. Через це у березні 2023 року Україна ввела санкції проти Шошоаке.
Нагадаємо, 16 березня у Румунії допустили до президентських виборів політика Джордже Сіміону, якому СБУ заборонила вʼїзд в Україну ще в 2011 році за системну антиукраїнську діяльність.
Водночас у Румунії не допустили до президентських виборів проросійського кандидата Келіна Джорджеску, який проводив агресивну передвиборчу кампанію за межами країни, а також використовував алгоритми соцмережі TikTok. Наразі його підозрюють за низкою статей у справі про фінансування його передвиборчої кампанії.
Вже 4 травня 2025 року відбудеться перший тур повторних президентських виборів, другий – 18 травня.