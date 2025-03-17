У жовтні 2024 року Шошоаке виключили з кандидатів у президенти Румунії

Служба безпеки України заборонила проросійській політикині румунської партії «SOS Румунія» Діані Йованович-Шошоаке в’їзд до України на три роки. Про це у пресслужбі СБУ повідомили у понеділок, 17 березня.

За даними українських правоохоронців, Шошоаке активно та відкрито підтримує збройну агресію Росії проти України. Зокрема, вона пише листи російському главі Владіміру Путіну, в яких хвалить повномасштабну війну проти України та закликає до захоплення українських територій.

«Водночас Шошоаке ставить під сумнів національний суверенітет та міжнародно визнані кордони України, зокрема в її західних та південно-західних регіонах», – повідомили у пресслужбі СБУ.

Крім того, правоохоронці повідомили, що політикиня регулярно поширює наративи Кремля під час своїх публічних виступів на території Румунії та інших країн Євросоюзу. Зазначимо, Шошоаке була кандидаткою в президенти від партії «SOS Румунія». У жовтні 2024 року її кандидатуру виключили з виборів.

Зазначимо, «SOS Румунія» – ультраправа партія, заснована 2021 року, відома проросійськими поглядами та євроскептичною позицією. Шошоаке очолює партію з 2022 року. Партія вимагає від України повернення Румунії територій, анексованих у 1940 році під час радянської окупації Бессарабії та Північної Буковини, які є частиною України. Через це у березні 2023 року Україна ввела санкції проти Шошоаке.

Нагадаємо, 16 березня у Румунії допустили до президентських виборів політика Джордже Сіміону, якому СБУ заборонила вʼїзд в Україну ще в 2011 році за системну антиукраїнську діяльність.

Водночас у Румунії не допустили до президентських виборів проросійського кандидата Келіна Джорджеску, який проводив агресивну передвиборчу кампанію за межами країни, а також використовував алгоритми соцмережі TikTok. Наразі його підозрюють за низкою статей у справі про фінансування його передвиборчої кампанії.

Вже 4 травня 2025 року відбудеться перший тур повторних президентських виборів, другий – 18 травня.