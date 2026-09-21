Інцидент стався на митному посту «Тиса»

Під виглядом печива в Україну намагалися завезти препарати для схуднення. Партію імпортного товару на 7 млн грн вилучили до рішення суду.

Як повідомили у Закарпатській митниці в понеділок, 21 вересня, інцидент стався на посту «Тиса». Водій пасажирського рейсового автобусу з логотипом компанії FlixBus в’їжджав в Україну з Угорщини. Під час проходження митного контролю він запевняв про відсутність прихованих товарів.

Втім під час ретельної перевірки салону позаду водійського сидіння під матрацом виявили 360 пачок препаратів для схуднення та контролю діабету з діючою речовиною тірзепатид.

«Товар переміщувався в 4 термосумках, в кожній з яких знаходилось по 5 картонних упаковок печива Soft Bakes Chocolate Chi заводського пакування. Коли їх відкрили, то виявили шприци-ручки торгової марки Mounjaro KwikPen в асортименті», – розповіли митники.

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Партію імпортних препаратів вартістю 7 млн грн вилучили до рішення суду. На водія склали протокол за ч.1 статті 483 МКУ (переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю).

Санкція статті передбачає накладення штрафу в розмірі від 50% до 100% вартості незаконно переміщуваного, з конфіскацією товарів і транспортних засобів зі спеціально виготовленими сховищами.