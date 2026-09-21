Юрій Ткачук очолить «Енергоатом»

Наглядова рада АТ «НАЕК «Енергоатом» визначила переможців конкурсів на дві ключові керівні посади. Юрій Ткачук стане головою правління компанії, а Павло Павлишин відповідатиме за ядерну безпеку та експлуатацію атомних енергоблоків. Про це повідомили на сайті компанії у неділю, 20 вересня.

Конкурсний відбір на обидві посади тривав із червня до вересня 2026 року. До роботи над пошуком кандидатів залучили міжнародну консалтингову компанію Korn Ferry. Претендентів оцінювали за професійним досвідом і лідерськими компетенціями, перевіряли їхню доброчесність та проводили структуровані співбесіди. Фіналісти на посаду CEO також презентували наглядовій раді своє бачення розвитку «Енергоатома».

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Загалом у конкурсі на посаду генерального директора взяли участь 78 кандидатів із України та інших країн. До короткого списку увійшли п’ятеро претендентів.

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Розподіл повноважень між двома керівниками є частиною нової моделі корпоративного управління «Енергоатома». Раніше загальне управління компанією та відповідальність за ядерну безпеку були зосереджені в межах однієї посади.

Тепер голова правління відповідатиме за діяльність і розвиток підприємства. Водночас керівник напряму ядерної безпеки матиме незалежні професійні повноваження у питаннях ядерної та радіаційної безпеки, а також експлуатації енергоблоків АЕС.

Юрій Ткачук нині очолює АТ «Укргазвидобування». Раніше він працював на керівних посадах в «Укрнафті», зокрема виконував обов’язки CEO та був фінансовим директором.

Павло Павлишин має понад 30 років досвіду в атомній енергетиці. У 2012–2022 роках він очолював Рівненську АЕС, а у 2019–2020 роках протягом чотирьох місяців виконував обов’язки президента «Енергоатома».

Офіційне призначення обох керівників відбудеться після проходження передбачених законодавством регуляторних і корпоративних процедур. Паралельно наглядова рада разом із рекрутинговими компаніями Korn Ferry та Odgers продовжує конкурс на ще п’ять посад членів правління.

Нагадаємо, у листопаді НАБУ та САП заявили про викриття масштабної корупційної схеми в енергетичному секторі. За даними слідства, учасники схеми вимагали від підрядників «Енергоатому» 10–15% від вартості контрактів, зокрема на будівництво захисних споруд для енергетичних об’єктів. Розслідування тривало з липня 2024 року, а через так званий бек-офіс, за даними слідчих, легалізували близько 100 млн доларів.

Після цього уряд доручив провести комплексну перевірку найбільших державних підприємств, зокрема в енергетичній та оборонній сферах.