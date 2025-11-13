Уряд доручив провести комплексну перевірку найбільших держпідприємств

Премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко заявила, що Кабінет міністрів доручив провести комплексну перевірку всіх найбільших державних підприємств, зокрема у сфері енергетики та оборонної промисловості. Особливу увагу аудитори звернуть на прозорість закупівель й фінансовий контроль. Про це прем’єрка повідомила у своєму телеграм-каналі 13 листопада.

Наглядові ради компаній «Нафтогаз», «Укроборонпром», «Укрзалізниця», «Укргідроенерго» та державних банків повинні проаналізувати діяльність виконавчих органів і, у разі виявлення порушень, посилити контроль та оперативно поінформувати уряд. Також вони зобов’язані забезпечити належне реагування на повідомлення правоохоронців щодо правопорушень посадовців цих акціонерних товариств, зазначила Свириденко.

«Паралельно Державна аудиторська служба проведе державний фінансовий контроль великих підприємств держсектору. Зокрема щодо ефективного використання бюджетних коштів і достовірності фінансової звітності», – додала прем’єрка.

Зазначається, що конкурс на посаду керівника «Оператора ГТС» офіційно зупинили через оприлюднення матеріалів розслідування НАБУ щодо можливих зловживань в НАЕК «Енергоатом», в якому фігурує одна з фіналісток конкурсу.



«У таких умовах продовження конкурсної процедури є несумісним із принципами прозорості, доброчесності та довіри до процесу. Конкурс буде відновлено після додаткової перевірки доброчесності його учасників», – пояснила Юлія Свириденко.

Що відомо про операцію «Мідас»

10 листопада НАБУ повідомило про викриття масштабної корупційної схеми в АТ НАЕК «Енергоатом» в межах спецоперації «Мідас». За даними детективів, українські чиновники та топпосадовці організували корупційну схему з отримання відкатів на підрядах. Йдеться, зокрема, й про будівництво об’єктів для захисту української енергетики від російських атак.

Встановлено, що фігуранти злочинної групи легалізували близько 100 млн доларів, отриманих злочинним шляхом. Для цього вони використовували приміщення родини екснардепа, а нині сенатора в Росії Андрія Деркача.

Національне антикорупційне бюро під час операції «Мідас» встановило, що злочинною організацією керував чоловік на прізвисько «Карлсон» (бізнесмен та бізнес-партнер президента Тимур Міндіч). Також на оприлюднених детективами записах фігурують посадовці з позивними: «Професор» (міністр юстиції та ексміністр енергетики Герман Галущенко), «Тенор» (виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ «НАЕК "Енергоатом» Дмитро Басов), «Рокет» (колишній радник ексміністра енергетики Галущенка Ігор Миронюк), «Рьошик» (виконавчий директор з безпеки «Енергоатому» Ігор Фурсенко).

Згодом з’ясувалось, що серед фігурантів справи – працівниці бек-офісу з відмивання грошей Леся Устименко та Людмила Зоріна.

НАБУ та САП задокументували, як учасники схеми розкрадання в «Енергоатомі» передавали гроші колишньому віцепрем’єр-міністру Олексію Чернишову, якого у внутрішньому спілкуванні називали Че Гевара. Він та ще семеро фігурантів справи отримали підозру від слідства.

Упродовж 12-13 листопада ВАКС обрав запобіжні заходи Ігорю Миронюку, Дмитру Басову, Ігорю Фурсенку, Лесі Устименко та Людмилі Зоріній.

Водночас проти Тимура Міндіча та Олександра Цукермана (позивний «Шугармен»), яких підозрюють у відмиванні грошей в справі щодо розкрадання в «Енергоатомі», президент Володимир Зеленський ввів персональні санкції. В документах зазначено, що обидва бізнесмени мають громадянство Ізраїлю. Вони виїхали з України ще до вручення підозри: Цукерман покинув Україну кілька тижнів тому, а Міндіч – за кілька годин до обшуків НАБУ.