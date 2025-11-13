Суд обрав запобіжний захід приватній підприємиці Людмилі Зоріній

Вищий антикорупційний суд у четвер, 13 листопада, обрав запобіжний захід приватній підприємиці Людмилі Зоріній, яку підозрюють в участі у схемі з розкрадання в «Енергоатомі».

Слідчі вважають, що Зоріна займалася легалізацією коштів разом з Ігорем Фурсенком, ексрадником міністра енергетики Ігорем Миронюком та Лесею Устименко. Зокрема, вона проводила облік підконтрольних компаній, готувала документи і звіти.

Суд призначив Людмилі Зоріній тримання під вартою на 60 днів із заставою в 12 млн грн. Прокурор просив запобіжний захід тримання під вартою, оскільки є ризики впливу на свідків та знищення доказів. Як стало відомо, під час обшуків у Зоріної виявили понад 105 тис. доларів, що є в рази більшим за офіційний дохід. Через це прокурор просив про заставу у 15 млн 140 тис. грн.

Як зазначив Центр протидії корупції, Зоріна прославилася тим, що під час передачі грошей від співмешканки Миронюка ходила в магазин купляти хліб з пакетом, щоб покласти туди кошти.

Зоріна стала п’ятою фігуранткою цієї справи, якій призначили запобіжний захід. 12 листопад ВАКС обрав запобіжні заходи ексраднику міністра енергетики Ігорю Миронюку та виконавчому директору з безпеки «Енергоатому» Дмитру Басову.

Під варту з можливістю внесення застави також відправили Ігоря Фурсенка, який фігурує на записах НАБУ під псевдо «Рьошик», а також учасницю бек-офісу з відмивання грошей Лесю Устименко.