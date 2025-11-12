Дмитру Басову обрали запобіжний захід у вигляді 60 діб тримання під вартою

Вищий антикорупційний суд у середу, 12 листопада, обрав запобіжний захід виконавчому директору з безпеки «Енергоатому» Дмитру Басову, якого підозрюють у масштабних розкраданнях.

Дмитру Басову обрали запобіжний захід у вигляді 60 діб тримання під вартою із можливістю застави у 40 млн грн. Суддя зазначив, що його арешт обґрунтовується певними ризиками, зокрема, переховуванням від слідства. Прокурори встановили, що Басов планував виїзд з України до Відня, а також має відкриті рахунки за кордоном. Також вважають, що він може знищувати докази та чинити тиск на свідків.

Зазначимо, що у матеріалах розслідування НАБУ та САП він фігурує під ім’ям Тенор. За даними слідчих, у роботі злочинного угрупування він відповідав за блокування виплат контрагентам «Енергоатому», тобто за роботою так званого «шлагбауму», щоб потім вимагати хабарі у розмірі 10-15% від суми контракту.

Під час судового засідання Басов заявив, що не вчиняв ніяких правопорушень, а ім'я бізнесмена Тимура Міндіча почув у ЗМІ.

Сторона захисту просила про мʼякший запобіжний захід, адже підозрюваний батько двох дітей та має на утриманні хвору мати. Басов зазначив, що мусить утримувати сім’ю, адже місячний дохід дружини складає 200-300 тис. грн на місяць, тому просив суд призначити йому запобіжний захід, який дозволить надалі працювати.

Дмитро Басов – колишній керівник управління Генеральної прокуратури, що займалося розслідуванням злочинів організованих груп. У 2019 році його звільнили, журналісти зазначали ще це відбулося на тлі низки корупційних скандалів. Та посадовець оскаржив звільнення в суді, поновився на посаді та отримав понад 2,5 млн грн компенсації за нібито вимушений прогул.

Журналісти Bihus.Info у розслідуванні повідомляли, що сім'я Басова значно збагатилась після його призначення в «Енергоатом». У 2024 році його дружина Наталія Басова стала власницею квартири площею 70 м2 у престижному житловому комплексі White Lines у Києві. Крім цього, за останні роки вона витратила близько 360 тис. доларів на придбання квартири у «Французькому кварталі», а також кількох автомобілів Mercedes GLE 300D, Range Rover і Mercedes GLC 220D.

Корупційний скандал в «Енергоатомі»

Нагадаємо, у понеділок, 10 листопада НАБУ повідомило про викриття корупційної схеми в «Енергоатомі». Операція отримала назву «Мідас». За даними детективів, українські чиновники та топпосадовці організували корупційну схему з отримання відкатів на підрядах. Йдеться, зокрема, й про будівництво об’єктів для захисту української енергетики від російських атак. Того ж дня «Українська правда» з посиланням на власні джерела повідомила, що співвласник студії «Квартал 95» Тимур Міндіч, який є один з головних фігурантів справи, виїхав з України за кілька годин до обшуків.

Встановлено, що фігуранти злочинної групи легалізували близько 100 млн доларів, отриманих злочинним шляхом. Для цього вони використовували приміщення родини екснардепа, а нині сенатора в Росії Андрія Деркача. 11 листопада Мін’юст підтвердив, що правоохоронці в межах кримінального провадження здійснили обшук в ексміністра енергетики та чинного міністра юстиції Германа Галущенка. Водночас НАБУ заявило про оголошення підозр сімом учасникам корупційної схеми в АТ «НАЕК «Енергоатом», п’ятьох з яких вже затримали. Водночас Герман Галущенко підозру не отримав. Однак 12 листопада Кабінет міністрів відсторонив його від виконання обовʼязків міністра юстиції.