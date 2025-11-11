Тимофій Милованов склав свої повноваження члена наглядової ради «Енергоатому»

Колишній міністр економіки, позаштатний радник Офісу президента Тимофій Милованов склав свої повноваження члена наглядової ради «Енергоатому» після викриття масштабної корупції в компанії. Про це у вівторок, 11 листопада, він повідомив у фейсбуці.

Він пояснив, що причиною для складання повноважень стало те, що його пропозиції щодо реакції компанії на операцію НАБУ «Мідас» проігнорували. За словами Милованова, 11 листопада він подав офіційне звернення про скликання позачергового засідання наглядової ради, щоб забезпечити реакцію на ситуацію з корупційним скандалом. Він пропонував тимчасово відсторонити всіх посадових осіб, чиї імена фігурують у матеріалах розслідування та створити незалежний комітет з етики та комплаєнсу. Цей комітет мав би провести повну перевірку процедур закупівель, фінансових операцій і системи контролю із залученням міжнародних експертів та проведенням forensic-аудиту.

«Я вважав і вважаю, що заяви НАБУ, матеріали журналістських розслідувань та суспільна увага – це достатній привід для таких кроків. Саме для цього й існує наглядова рада: щоб діяти тоді, коли потрібна відповідальність і здоровий глузд. Рішення є, але формальне. Все стало бюрократичним. Слухали команду, де “все гаразд”. Нас годинами переконували, що загроз немає. Це глибока неспроможність», – йдеться у повідомленні.

Милованов додав, що намагався стимулювати наглядову раду запускати комітети та працювати ефективно, а не зосереджуватися на призначеннях радників чи формальних питаннях.

«Ситуація з НАБУ мала стати пробудженням для правління і Наглядової ради “Енергоатому”. Пробудження не відбулося. Натомість – дрімота й сподівання, що якось воно обійдеться. Особливо мене дратують люди, які публічно говорять про боротьбу з корупцією, а на засіданнях хіхікають і кажуть, що “немає даних, щоб довести корупцію”», – додав він.

Доповнено о 20:10. Премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко заявила, що уряд достроково припинив повноваження наглядової ради «Енергоатому».

«Уся повнота важелів впливу, від призначення менеджменту до контролю діяльності компанії, лежить на Наглядовій Раді. Важливо, що Уряд не втручався в її діяльність. Наглядова рада повинна нести відповідальність за ситуацію в компанії», – йдеться у її дописі.

За словами Свириденко, Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства за тиждень має подати на затвердження уряду новий склад наглядової ради. Вона додала, що завданням нового складу буде швидко перезапустити керівництво, провести повний аудит компанії та надати всебічне сприяння правоохоронним органам з розслідування фактів можливої корупції.

Також Державній аудиторській службі доручили провести аудит «Енергоатому», в тому числі щодо закупівель.

Схема розкрадання в «Енергоатомі»: що відомо

Нагадаємо, у понеділок, 10 листопада НАБУ повідомило про викриття корупційної схеми в «Енергоатомі». Операція отримала назву «Мідас». За даними детективів, українські чиновники та топпосадовці організували корупційну схему з отримання відкатів на підрядах. Йдеться, зокрема, й про будівництво об’єктів для захисту української енергетики від російських атак.

Того ж дня «Українська правда» з посиланням на власні джерела повідомила, що співвласник студії «Квартал 95» Тимур Міндіч, який є один з головних фігурантів справи, виїхав з України за кілька годин до обшуків.

Встановлено, що фігуранти злочинної групи легалізували близько 100 млн доларів, отриманих злочинним шляхом. Для цього вони використовували приміщення родини екснардепа, а нині сенатора в Росії Андрія Деркача.

11 листопада Мін’юст підтвердив, що правоохоронці в межах кримінального провадження здійснили обшук в ексміністра енергетики та чинного міністра юстиції Германа Галущенка. Водночас НАБУ заявило про оголошення підозр сімом учасникам корупційної схеми в АТ «НАЕК «Енергоатом», п’ятьох з яких вже затримали. Водночас Герман Галущенко підозру не отримав.

Національне антикорупційне бюро під час операції «Мідас» встановило, що злочинною організацією керував чоловік на прізвисько «Карлсон».

11 листопада НАБУ та САП задокументували, як учасники схеми розкрадання в «Енергоатомі» передавали гроші колишньому віцепрем’єр-міністру України Олексію Чернишову, якого у внутрішньому спілкуванні називали Че Гевара.