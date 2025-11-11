НАБУ опублікувало нові аудіозаписи з доказами корупційних схем в «Енергоатомі»

Національне антикорупційне бюро під час операції «Мідас» (викриття корупції в «Енергоатомі»), встановило керівника схеми. Злочинною організацією керував чоловік на прізвисько «Карлсон». Про це у понеділок, 11 листопада, повідомила пресслужба НАБУ та опублікувала нові записи розмов злочинців.

За даними слідчих, корупційною схемою на підрядах «Енергоатому» керував бізнесмен з позивним «Карлсон». За інформацією НАБУ, «Карлсон» перебував у будинку на вул. Грушевського у Києві й звідти організовував легалізацію грошей, отриманих за допомогою корупційних схем.

«Визначав, кому і скільки видавати або перераховувати готівки, а також координував вплив на посадовців центральних органів влади для вирішення питань у власних інтересах — зокрема, в енергетичній та оборонній сферах», – йдеться у повідомленні НАБУ.

НАБУ опублікувало чергову серію записів розмов учасників корупційної схеми, до якої входили чинні та колишні чиновники, бізнесмени та низка інших посадовців. На «плівках» чутно, як «Карлсон» розмовляє з тогочасним міністром енергетики, ймовірно, з Германом Галущенком, та ще одним учасником схеми з позивним «Шугармен». А після того, як міністра енергетики виклали до Офісу президента, «Карлсон» у розмові «Шугарменом» обговорює необхідність передачі грошей. Також керівник схеми наголошує на важливості дотримання заходів безпеки, щоб уникнути викриття правоохоронцями. Зокрема, «Карлсон» заявляє, що «не хочеться» отримати підозру від НАБУ.

Також на записах фігурують учасники схеми з позивними «Рокет» («смотрящий» за «Енергоатомом») та «Тенор» (виконавчий директор «Енергоатома»), які обговорюють розподілення відкатів, отриманих від будівництва об'єктів в енергетичній сфері, а також можливі кадрові зміни в міністерстві енергетики та «Енергоатомі».

У НАБУ зазначають, що працювали над викриттям корупціонерів протягом 15 місяців. Під час слідчих дій детективи здійснили понад 70 обшуків. Також слідчі зробили понад 1000 годин аудіозаписів, у яких обговорюються корупційні схеми.

Зауважимо, НАБУ не розголошує справжні імена фігурантів, однак за даними народного депутата Ярослава Железняка, ймовірно, позивний «Карлсон» належить бізнесмену та співвласнику студії «Квартал 95» Тимуру Міндічу, а під прізвиськом «Шурагмен» ховається його друг Михайло Цукерман.

У коментарі «Українській правді» керівник підрозділу детективів бюро Олександр Абакумов розповів, що кодові імена, які фігурують на записах НАБУ, придумала самі учасники схеми.

«Ми їх не придумували, нікому не присвоювали якихось смішних чи не смішних прізвиськ. Це всі дійсно кодові імена, які використовувала злочинна організація у своїй діяльності», – розповів Олександр Абакумов.

Нагадаємо, у понеділок, 10 листопада НАБУ повідомило про викриття корупційної схеми в «Енергоатомі». Оперція отримала назву «Мідас». За даними детективів, українські чиновники та топпосадовці організували корупційну схему з отримання відкатів на підрядах. Йдеться, зокрема, й про будівництво об’єктів для захисту української енергетики від російських атак.

Того ж дня «Українська правда» з посиланням на власні джерела повідомила, що співвласник студії «Квартал 95» Тимур Міндіч, який є один з головних фігурантів справи, виїхав з України за кілька годин до обшуків.

Встановлено, що фігуранти злочинної групи легалізували близько 100 млн доларів, отриманих злочинним шляхом. Для цього вони використовували приміщення родини екснардепа, а нині сенатора в Росії Андрія Деркача.

11 листопада мін’юст підтвердив, що правоохоронці в межах кримінального провадження здійснили обшук в ексміністра енергетики та чинного міністра юстиції Германа Галущенка. Водночас НАБУ заявило про оголошення підозр сімом учасникам корупційної схеми в АТ «НАЕК «Енергоатом», п’ятьох з яких вже затримали. Водночас Герман Галущенко підозру не отримав.