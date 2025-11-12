Кабмін відсторонив Германа Галущенка від посади міністра юстиції

Кабінет міністрів відсторонив Германа Галущенка, який фігурує у корупційному скандалі в «Енергоатомі», від виконання обовʼязків міністра юстиції. Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

«Сьогодні вранці провели позачергове засідання Уряду. Ухвалили рішення відсторонити Германа Галущенка від виконання обовʼязків міністра юстиції. Рішенням Уряду поклали виконання обовʼязків міністра на заступницю міністра юстиції з питань європейської інтеграції Людмилу Сугак», – написала Юлія Свириденко.

Герман Галущенко повідомив, що обговорив відсторонення з прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко й заявив, що підтримує рішення уряду.

«Повністю погоджуюсь: потрібно ухвалити політичне рішення, а вже потім розбиратися з усіма деталями. Не тримаюся за посаду міністра і не триматимусь. Вважаю, що відсторонення на час розслідування – це цивілізований і правильний сценарій. Захищатиму себе в юридичній площині та доводитиму свою позицію», – йдеться у повідомленні.

Герман Галущенко фігурує на аудіозаписах, які НАБУ оприлюднило 11 листопада у межах розслідування корупційної схеми в «Енергоатомі». Записи, на яких обговорюється легалізація грошей, зроблені влітку 2025 року, тоді Галущенко обіймав посаду міністра енергетики.

Того ж дня прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Сергій Савицький повідомив, що один головних підозрюваних у справі, бізнесмен Тимур Міндіч, мав вплив на ексміністра енергетики Германа Галущенка та тодішнього міністра оборони Рустема Умєрова. За даними САП, за сприяння Галущенка, Міндіч контролював фінансові потоки у газі та енергетиці України.

Нагадаємо, 10 листопада НАБУ заявило про викриття корупційної схеми в «Енергоатомі». За даними слідчих, українські чиновники та топпосадовці організували корупційну схему з отримання відкатів на підрядах. Йдеться, зокрема, й про будівництво захисних споруд для об’єктів української енергетики. Вранці того ж дня «Українська правда» з посиланням на власні джерела повідомила, що співвласник студії «Квартал 95» Тимур Міндіч, який є один з головних підозрюваних у справі, виїхав з України за кілька годин до обшуків.

За даними детективів, учасники корупційної схеми легалізували близько 100 млн доларів, отриманих злочинним шляхом. 11 листопада стало відомо, що правоохоронці здійснили обшуки у міністра юстиції Германа Галущенка, який раніше обіймав посаді міністра енергетики. Разом з тим НАБУ заявило про оголошення підозр сімом учасникам корупційної схеми в АТ «НАЕК «Енергоатом», п’ятьох з яких вже затримали. Водночас Герман Галущенко підозру не отримав.