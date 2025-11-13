Зеленський запровадив санкції щодо Тимура Міндіча та Олександра Цукермана
Обидва бізнесмени мають громадянство Ізраїлю
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про запровадження персональних санкцій проти Тимура Міндіча та Олександра Цукермана, яких підозрюють у відмиванні грошей в справі щодо розкрадання в «Енергоатомі». Відповідний указ опублікували на сайті президента у четвер, 13 листопада.
В документах зазначено, що обидва бізнесмени мають громадянство Ізраїлю. Проти них запровадили ряд обмежень, відповідно до закону України «Про санкції», а саме:
- блокування активів;
- заборону на виведення капіталів з України;
- повне припинення торгівельних операцій і транзиту ресурсів;
- заборону участі в приватизації та оренді держмайна;
- заборону користування радіочастотним спектром України;
- обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг;
- повну заборону придбання земельних ділянок;
- заборону публічних закупівель та оборонних контрактів;
- заборону збільшення частки в статутному капіталі українських компаній.
Санкції введено строком на три роки, окремі обмеження – безстроково. Та народний депутат від «Голосу» Ярослав Железняк зазначив, що напередодні Кабмін вніс на розгляд РНБО пропозиції, які передбачали запровадження санкцій на десять років.
46-річний Тимур Міндіч, за версією слідчих, контролював діяльність «пральні», через яку відмивалися кошти. Він розпоряджався фінансовими потоками, визначав суми виплат і впливав на керівників центральних органів влади для вирішення питань у власних інтересах, зокрема в енергетиці та обороні. Бізнесмен виїхав з України за кілька годин до обшуків НАБУ.
61-річного Олександра Цукермана слідчі вважають співорганізатором схем у сфері енергетики. Його кодове ім’я Шугармен. Він також виїхав з України кілька тижнів тому.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у середу, 12 листопада, заявив, що підпише указ щодо запровадження санкцій проти двох людей, які фігурують у справі НАБУ щодо «Енергоатому». Однак він не уточнював імен.
Корупційний скандал в «Енергоатомі»
Нагадаємо, у понеділок, 10 листопада НАБУ повідомило про викриття корупційної схеми в «Енергоатомі». Операція отримала назву «Мідас». За даними детективів, українські чиновники та топпосадовці організували корупційну схему з отримання відкатів на підрядах. Йдеться, зокрема, й про будівництво об’єктів для захисту української енергетики від російських атак.
Встановлено, що фігуранти злочинної групи легалізували близько 100 млн доларів, отриманих злочинним шляхом. Для цього вони використовували приміщення родини екснардепа, а нині сенатора в Росії Андрія Деркача.
НАБУ заявило про оголошення підозр сімом учасникам корупційної схеми в АТ «НАЕК «Енергоатом», п’ятьох з яких вже затримали.
12 листопад ВАКС обрав запобіжні заходи ексраднику міністра енергетики Ігорю Миронюку та виконавчому директору з безпеки «Енергоатому» Дмитру Басову. Під варту з можливістю внесення застави також відправили Ігоря Фурсенка, який фігурує на записах НАБУ під псевдо «Рьошик», а також учасницю бек-офісу з відмивання грошей Лесю Устименко.
13 листопада суд обрав запобіжний захід приватній підприємиці Людмилі Зоріній.