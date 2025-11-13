Тимура Міндіча та Олександра Цукермана підозрюють у відмиванні грошей в справі щодо розкрадання в «Енергоатомі»

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про запровадження персональних санкцій проти Тимура Міндіча та Олександра Цукермана, яких підозрюють у відмиванні грошей в справі щодо розкрадання в «Енергоатомі». Відповідний указ опублікували на сайті президента у четвер, 13 листопада.

В документах зазначено, що обидва бізнесмени мають громадянство Ізраїлю. Проти них запровадили ряд обмежень, відповідно до закону України «Про санкції», а саме:

блокування активів;

заборону на виведення капіталів з України;

повне припинення торгівельних операцій і транзиту ресурсів;

заборону участі в приватизації та оренді держмайна;

заборону користування радіочастотним спектром України;

обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг;

повну заборону придбання земельних ділянок;

заборону публічних закупівель та оборонних контрактів;

заборону збільшення частки в статутному капіталі українських компаній.

Санкції введено строком на три роки, окремі обмеження – безстроково. Та народний депутат від «Голосу» Ярослав Железняк зазначив, що напередодні Кабмін вніс на розгляд РНБО пропозиції, які передбачали запровадження санкцій на десять років.

46-річний Тимур Міндіч, за версією слідчих, контролював діяльність «пральні», через яку відмивалися кошти. Він розпоряджався фінансовими потоками, визначав суми виплат і впливав на керівників центральних органів влади для вирішення питань у власних інтересах, зокрема в енергетиці та обороні. Бізнесмен виїхав з України за кілька годин до обшуків НАБУ.

61-річного Олександра Цукермана слідчі вважають співорганізатором схем у сфері енергетики. Його кодове ім’я Шугармен. Він також виїхав з України кілька тижнів тому.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у середу, 12 листопада, заявив, що підпише указ щодо запровадження санкцій проти двох людей, які фігурують у справі НАБУ щодо «Енергоатому». Однак він не уточнював імен.

Корупційний скандал в «Енергоатомі»

Нагадаємо, у понеділок, 10 листопада НАБУ повідомило про викриття корупційної схеми в «Енергоатомі». Операція отримала назву «Мідас». За даними детективів, українські чиновники та топпосадовці організували корупційну схему з отримання відкатів на підрядах. Йдеться, зокрема, й про будівництво об’єктів для захисту української енергетики від російських атак.

Встановлено, що фігуранти злочинної групи легалізували близько 100 млн доларів, отриманих злочинним шляхом. Для цього вони використовували приміщення родини екснардепа, а нині сенатора в Росії Андрія Деркача.

НАБУ заявило про оголошення підозр сімом учасникам корупційної схеми в АТ «НАЕК «Енергоатом», п’ятьох з яких вже затримали.

12 листопад ВАКС обрав запобіжні заходи ексраднику міністра енергетики Ігорю Миронюку та виконавчому директору з безпеки «Енергоатому» Дмитру Басову. Під варту з можливістю внесення застави також відправили Ігоря Фурсенка, який фігурує на записах НАБУ під псевдо «Рьошик», а також учасницю бек-офісу з відмивання грошей Лесю Устименко.

13 листопада суд обрав запобіжний захід приватній підприємиці Людмилі Зоріній.