У Львівській області буде хмарно

У вівторок, 22 вересня, у Львові та області буде дуже холодна ніч – місцями температура повітря опуститься лише до 4°С тепла, тож перші осінні заморозки уже близько.

Як повідомили синоптики Львівського гідрометцентру, 22 вересня погоду визначатиме тилова частина циклону над країнами Балтики.

Прогноз погоди у Львівській області: 22 вересня буде хмарно, протягом дня дощитиме. Вітер північно-західний, 9–14 м/с. Температура повітря вночі опуститься до 4–9°С, вдень позначки термометра показуватимуть 10–15°С тепла.

Прогноз погоди у Львові: у місті також буде хмарна та дощова погода. Вітер північно-західний, 9–14 м/с. Температура повітря вночі становитиме лише 6–8°С, вдень – 12–14°С тепла.

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Синоптики також детально розповіли про погоду у Львові та області до 27 вересня, а також назвали дату, коли потепліє.