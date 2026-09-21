Відтепер повернутися на службу можна лише за загальною процедурою

Спрощена програма добровільного повернення військовослужбовців із самовільного залишення частини завершилася 20 вересня 2026 року. Відтепер повернутися на службу можна лише за загальною процедурою – через Військову службу правопорядку та батальйони резерву. Про це у понеділок, 21 вересня, повідомило Міністерство оборони України.

Спрощений механізм діяв для військовослужбовців, у яких СЗЧ було зафіксоване до 12 червня 2026 року включно. Після завершення програми процес повернення став тривалішим, а відновлення грошового забезпечення може потребувати більше часу. Крім того, військовий більше не має можливості самостійно обрати частину для подальшої служби.

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Куди звертатися для повернення із СЗЧ

Військовослужбовець може звернутися до органів Військової служби правопорядку ЗСУ. Йдеться про Центральне управління ВСП у Києві та Київській області, територіальні управління, а також зональні відділи ВСП. Також рапорт на повернення можна подати через застосунок «Армія+». У такому разі документ опрацьовують підрозділи ВСП, після чого військового скеровують до одного з батальйонів резерву.

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ВСП після отримання рапорту перевіряє та уточнює персональні дані військового і необхідні документи, координує його з командуванням батальйону резерву та організовує направлення до відповідного підрозділу.

Після підтвердження рапорту в «Армія+» військовий має 24 год., щоб прибути до підрозділу ВСП, отримати припис і вирушити до батальйону резерву. Там його зараховують до списків особового складу.

Водночас військовослужбовець може самостійно прибути до батальйону резерву. Перелік таких підрозділів можна отримати у ВСП.

Що відбувається в батальйоні резерву

Після прибуття до батальйону резерву командир не пізніше ніж за три доби має видати наказ про включення військового до списку тимчасово прибулого особового складу та визначити йому завдання.

Також командування через правоохоронні органи перевіряє, чи внесли інформацію про СЗЧ військовослужбовця до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Після цього командир батальйону резерву повідомляє командування тієї військової частини, з якої військовий самовільно залишив службу, про його прибуття. Якщо військовослужбовець має письмову згоду командира бойової частини пріоритетного комплектування, у повідомленні вказують відповідний підрозділ.

Чи можна повернутися до конкретної частини

Командири батальйонів резерву можуть враховувати рекомендаційні листи від бойових бригад, які потребують поповнення особового складу.

Водночас рекомендаційні листи від військових частин забезпечення не враховуються. У такому випадку військовослужбовця направляють до військової частини, яка належить до пріоритетного комплектування.

Коли можуть звільнити від кримінальної відповідальності

Військовослужбовець може бути звільнений від кримінальної відповідальності за СЗЧ, якщо вперше самовільно залишив частину під час дії воєнного стану. Така можливість передбачена частиною 5 статті 401 Кримінального кодексу України.

Для цього військовий має подати рапорт і отримати письмову згоду командира військової частини або батальйону резерву на продовження служби.

Крім того, необхідно звернутися до слідчого, прокурора або суду з клопотанням про намір повернутися на військову службу. Після цього матеріали щодо звільнення від кримінальної відповідальності передають до суду, який ухвалює відповідне рішення.

У Міноборони зазначають, що після завершення спрощеної програми процедура повернення стала довшою, а можливість самостійно визначити місце подальшої служби втрачена.

Нагадаємо, у серпні Центральна військово-лікарська комісія перевірила 33,7 тис. висновків місцевих ВЛК про непридатність чоловіків до військової служби. За словами голови Нацполіції Максима Цуцкірідзе, понад 6 тис. таких рішень скасували через необґрунтованість.