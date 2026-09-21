Росія працює над збільшенням виробництва «шахедів» на майже 80%
Росіяни планують розширити завод вуглецевого волокна для створення БпЛА в Алабузі
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Росія планує розширити виробництво вуглецевого волокна, необхідного для створення ударних безпілотників. Це дозволить росіянам додатково виготовляти десятки тисяч БпЛА на рік, повідомило 20 вересня Politico, ознайомлене з планами російської державної компанії «Росатом».
За даними медіа, «Росатом» готує розширення заводу «Алабуга-Волокно» в особливій економічній зоні в Татарстані. Це дозволить Росії до 2029 року виробляти 500 т вуглецевого волокна для аерокосмічної галузі щороку. Цей матеріал є одним із ключових для виготовлення ударних БпЛА.
Супутникові знімки за травень та липень 2026 року свідчать, що біля заводу «Алабуга-Волокно» вже розчистили для будівництва. Завершити новий обʼєкт планують у 2027 році.
За словами експерта, з яким поспілкувалося Politico, збільшення виробництва призведе до виготовлення додаткових 28 тис. безпілотників щороку. Це на 78% більше за наявні обсяги виробництва дронів в Росії. За оцінками України, наразі Росія може виготовляти понад 36 тис. ударних дронів «Герань» щороку.Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Зазначається, що Росія також намагається зменшити залежність свого ВПК від китайських поставок та наростити власне виробництво компонентів. Згідно з російським проєктом «Безпілотні авіаційні системи», Росія має намір виготовити до 130 тис. дронів до 2030 року, а до 2035 року – 350 тис.
Нагадаємо, 19 вересня OSINT-аналітик Dnipro Osint (Гарбуз) повідомив, що росіяни будують в «Алабузі» підземні цехи для виробництва ударних безпілотників типу «шахед». Під майбутні виробничі потужності облаштували понад 40 тис. м² підземного простору.