«Алабуга-Волокно» виготовляє волокно, необхідне для створення ударних дронів

Росія планує розширити виробництво вуглецевого волокна, необхідного для створення ударних безпілотників. Це дозволить росіянам додатково виготовляти десятки тисяч БпЛА на рік, повідомило 20 вересня Politico, ознайомлене з планами російської державної компанії «Росатом».

За даними медіа, «Росатом» готує розширення заводу «Алабуга-Волокно» в особливій економічній зоні в Татарстані. Це дозволить Росії до 2029 року виробляти 500 т вуглецевого волокна для аерокосмічної галузі щороку. Цей матеріал є одним із ключових для виготовлення ударних БпЛА.

Супутникові знімки за травень та липень 2026 року свідчать, що біля заводу «Алабуга-Волокно» вже розчистили для будівництва. Завершити новий обʼєкт планують у 2027 році.

За словами експерта, з яким поспілкувалося Politico, збільшення виробництва призведе до виготовлення додаткових 28 тис. безпілотників щороку. Це на 78% більше за наявні обсяги виробництва дронів в Росії. За оцінками України, наразі Росія може виготовляти понад 36 тис. ударних дронів «Герань» щороку.

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Зазначається, що Росія також намагається зменшити залежність свого ВПК від китайських поставок та наростити власне виробництво компонентів. Згідно з російським проєктом «Безпілотні авіаційні системи», Росія має намір виготовити до 130 тис. дронів до 2030 року, а до 2035 року – 350 тис.

Нагадаємо, 19 вересня OSINT-аналітик Dnipro Osint (Гарбуз) повідомив, що росіяни будують в «Алабузі» підземні цехи для виробництва ударних безпілотників типу «шахед». Під майбутні виробничі потужності облаштували понад 40 тис. м² підземного простору.