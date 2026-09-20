РФ вдарила по евакуаційному пункту в Краматорську, 20 вересня

У неділю, 20 вересня, російські війська вдарили по евакуаційному пункту в Краматорську на Донеччині. Попередньо, поранення дістали двоє людей. Про це повідомили керівник гуманітарної місії «Проліска» Євген Каплін та начальник міської військової адміністрації Олександр Гончаренко в коментарі «Суспільному».

«Російські терористи здійснили удар авіабомбою по евакуаційному пункту в Краматорську. Відбулось пряме влучання. На місці перебували евакуйовані та евакуаційники, наслідки з’ясовуються», – написав Каплін.

За словами Гончаренка, Росія атакувала Краматорськ близько 11:19 двома авіаційними бомбами, попередньо – КАБами. Станом на 13:00 було відомо про двох поранених мешканців.

Унаслідок атаки пошкоджені дошкільний та навчальний заклади, а також чотири багатоповерхівки.

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Зауважимо, Краматорськ залишається під постійною загрозою російських атак. Російські війська обстрілюють цивільну інфраструктуру та житлові мікрорайони міста.