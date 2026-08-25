Наслідки атаки на Краматорськ 25 серпня

У вівторок, 25 серпня, російські окупанти завдали девʼятьох ударів некерованими авіабомбами по житловій забудові Краматорська. Внаслідок атаки постраждали 24 людини, повідомив голова Краматорської МВА Олександр Гончаренко.

Росіяни завдали ударів по місту вранці 25 серпня. Спершу місцева влада повідомила про вісім влучань керованими авіабомбами, проте згодом уточнила, що окупанти вдарили по Краматорську девʼятьма ФАБ-250.

За даними голови Донецької ОВА Вадима Філашкіна, основний удар припав по житловій забудові міста. Внаслідок атаки пошкоджені щонайменше 34 багатоквартирні будинки, три заклади освіти та критична інфраструктура.

Через російські удари у Краматорську поранені 24 людини, повідомив Філашкін. У пресслужбі Донецької обласної прокуратури додали, що серед постраждалих – двомісячна дівчинка, яка перебуває у важкому стані. Усім постраждалим надається медична допомога.

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За фактом обстрілів прокуратура відкрила кримінальне провадження за ст. 438 ККУ (вчинення воєнного злочину).