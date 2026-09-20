Veles Retail Park розташовуватиметься у передмісті Івано-Франківська

Торговельно-розважальний центр Veles Mall розширює мережу та готує до запуску два нові об’єкти в Івано-Франківській області. Йдеться про районний торговий центр Veles sMALL у Калуші та Veles Retail Park поблизу Івано-Франківська. Обидва комплекси перебувають на етапі реалізації та формування складу орендарів, повідомила Асоціація рітейлерів України.

Першим для відвідувачів відкриють ТЦ Veles sMALL у Калуші – запуск запланований на І квартал 2027 року. Загальна площа комплексу становитиме 5,5 тис. м², з яких майже 4,9 тис. м² становитиме орендна площа. Концепція об’єднає магазини одягу, продуктовий ритейл та сімейний розважальний простір.

Наразі заповненість об’єкта в Калуші становить 70%. Серед уже підтверджених операторів – польська мережа Pepco, магазини косметики і побутової хімії EVA, супермаркет Torba та дитячий розважальний центр «Мавик».

Візуалізація ТРЦ у Калуші. Фото Veles Mall

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Другий проєкт – Veles Retail Park – розташовуватиметься у передмісті Івано-Франківська. Його орендна площа становитиме понад 9,5 тис. м², а поруч облаштують паркінг на більш ніж 350 авто. Якірним продуктовим супермаркетом ритейл-парку стане «Сільпо». Також у комплексі облаштують спортивну зону з падел-кортами.

Приміщення під адаптацію та ремонт орендарям планують передати у червні 2027 року, а відкрити Veles Retail Park мають до кінця 2027 року. Формування пулу орендарів для обох об’єктів ще триває.

Нагадаємо, торговельний центр на вулиці Вовчинецькій, 225а в Івано-Франківську під назвою «Велес» працював ще з 2003 року. У серпні 2023 року відбулося офіційне відкриття його другої черги – розширеного та оновленого ТРЦ Veles Mall. Завдяки масштабуванню загальна площа комплексу зросла до понад 60 тис. м², що зробило його найбільшим торговельним центром регіону. Кредит на суму 300 млн грн на будівництво другої черги ТРЦ у 2021 році надав «Райффайзен Банк».

За даними YouControl, власником ТРЦ Veles Mall через ТОВ «555-ІВ» є франківський бізнесмен Ігор Пукіш. Він також володіє агрофірмою «Добробут Прикарпаття» і баскетбольним клубом «Калуш».