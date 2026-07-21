Pepco виходить на український ринок

Європейська мережа магазинів Pepco визначила перші міста, в яких відкриє свої магазини в Україні. Перші торгові точки компанії з’являться у Києві, Чернівцях, Мукачеві та Тернополі. Про це повідомила компанія у пресрелізі 21 липня.

Відкриття перших магазинів заплановане на другу половину 2026 року. Україна стане для Pepco 20-м ринком, на якому працюватиме мережа.

У компанії зазначили, що наразі триває підготовка до запуску магазинів, зокрема адаптація операційних процесів до українського ринку. Одночасно Pepco розпочала набір працівників для майбутніх магазинів у чотирьох містах.

«Ми раді оголосити перші міста, в яких Pepco планує розпочати свою діяльність в Україні. Зараз ми зосереджені на підготовці перших магазинів та адаптації наших операційних процесів до місцевих умов і потреб покупців», – зазначив керівник Pepco Ukraine Арсен Старченко.

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Мережа спеціалізується на продажу одягу для всієї родини, товарів для дому, іграшок і сезонної продукції. За даними компанії, близько 30% асортименту становлять товари для дому, 25% – дитячий одяг, ще 21% – одяг для дорослих.

Pepco заснували у Польщі 22 роки тому. Наразі мережа працює у 19 країнах Європи та налічує понад 4 тис. магазинів. Компанія входить до складу Pepco Group, її акції котируються на Варшавській фондовій біржі. За даними компанії, щомісяця магазини Pepco обслуговують близько 36 млн покупців.

У 2025 році виторг Pepco Group зріс на 8,7% – до 4,5 млрд євро, а прибуток компанії збільшився майже на 20%. Експерти ринку вважають, що головним конкурентом Pepco в Україні стане мережа Sinsay, яка належить до польської групи LPP, та яка наразі активно розширюється під час повномасштабної війни. Зокрема, лише за 2025 рік LPP відкрила в Україні близько 200 нових магазинів.

До слова, ZAXID.NET писав про можливий вихід мережі Pepco на український ринок ще у квітні. Тоді йшлось про потенційне відкриття 5–10 магазинів. 18 травня ритейлер зареєстрував в Україні нову юридичну особу – ТОВ «Пепко Україна».