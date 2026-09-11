Торговельно-офісна будівля матиме 3 поверхи

На вул. Володимира Великого у Львові планують будівництво триповерхової торговельно-офісної будівлі. Мова про ділянку неподалік ТЦ «Океан». Про наміри будівництва повідомив головний архітектор Львова Антон Коломєйцев під час засідання виконкому 11 вересня.

До міськради звернулося ТзОВ «Волнат поінт» (раніше фірма мала назву «Стоун молл») для отримання містобудівних умов та обмежень для нового будівництва торговельно-офісної будівлі з підземним паркінгом зі знесенням існуючих споруд на вул. Володимира Великого, 67а. Ця ділянка розташована біля перехрестя із вул. Княгині Ольги.

«Замість існуючої одноповерхової будівлі планується будівництво громадського об’єкту. Були різні наміри, зокрема й житлового будівництва, яке обговорювалося із громадою. Було несприйняття такого об’єкту. Підприємці дослухалися», – сказав головний архітектор Львова Антон Коломєйцев.

Торговельно-офісна будівля матиме 3 поверхи

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За словами посадовця, мова про будівництво 3-поверхової будівлі із закладами громадського обслуговування, офісними приміщеннями та підземним паркінгом. Антон Коломєйцев зазначив, що тут передбачили достатню кількість паркомісць, щоб не було негативного впливу на функціонування довколишніх будинків.

Заступник мера Львова з містобудування Любомир Зубач пише, що компанія «Стоун молл» мала договір оренди землі під використання офісно-складських приміщень за цією адресою. У 2026 році фірма хотіла переформатувати оренду ділянки під будівництво житла. Мешканці сусідніх будинків заявили, що проти багатоповерхівки. Міська рада організувала виїзд, з аргументами людей погодилась, а далі були тривалі перемовини із орендарем.

«Врешті маємо рішення – на думку нашої архітектури, тут може бути торгово-офісний центр на три поверхи, з підземним паркінгом, щоб автомобільне навантаження не лягло на сусідні подвір’я будинків. І жодних апартаментів, і жодного житла. Вважаю це добрим результатом. Громаді вдячний за позицію, а забудовнику – за готовність йти на поступки», – пише Любомир Зубач.

За даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Волнат поінт» (раніше фірма мала назву «Стоун молл») зареєстроване чотири роки тому у Львові та займається організацією будівництва. Власником та керівником фірми є Ігор Наконечний.

Власниками компанії «Стоун молл» раніше були вказані Олег Єфімов та Маркіян Федоренко – колишні співзасновники скандального благодійного фонду родини Гринкевичів HopeUA.

Локація, де заплановане будівництво: