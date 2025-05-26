Мешканці вул. Володимира Великого, 67 побоюються, що нове будівництво негативно вплине на їх помешкання

Мешканці сусідніх будинків на вул. Володимира Великого у Львові виступили проти будівництва житлового комплексу в густозаселеному мікрорайоні. Забудувати ділянку планує фірма колишніх бізнес-партнерів родини Гринкевичів.

Йдеться про забудову ділянки на вул. Володимира Великого, 67а площею 0,12 га, що перебуває в комунальній власності. З 2017 року ділянку орендувала Ольга Збирко для обслуговування офісно-складських приміщень. У серпні 2024 року права на цю ділянку перейшли створеному у 2022 році ТзОВ «Стоун Молл». На цю ж фірму записана вся нерухомість на вул. Володимира Великого, 67а. Тоді ж компанія звернулась до Львівської міської ради з проханням відвести цю землю під будівництво багатоквартирного будинку. Однак цю ухвалу так і не винесли на розгляд депутатів.

Червоним кольором позначена територія майбутньої забудови

У травні 2025 року забудовник вирішив презентувати проєкт для мешканців сусідніх будинків, які виступили проти нового будівництва впритул до їх помешкань. На зустрічі 23 травня був присутній і заступник міського голови з питань містобудування Любомир Зубач.

«На зустрічі мешканці-сусіди кількох будинків чітко заявили: багатоповерхівки тут не хочуть і не бачать. Когось лякають тріщини в будинках, інших – відсутність паркомісць і корки на виїздах з району, а дехто взагалі згадав, що на цьому місці в давні часи був запланований майданчик. Моє враження, що дійсно місця нової багатоповерхівки на 20 м догори тут замало. І якщо переформатування офісів чи іншої комерції можливе, то від багатоквартирного житла забудовнику варто відмовитися», – розповів Любомир Зубач за підсумками зустрічі з мешканцями та забудовником.

Як повідомив сайт «Еспрессо Захід», мешканці сусідніх будинків побоюються, що нове будівництво загрожує пошкодженням або й обвалом їх квартир. Будівництво ЖК передбачає створення 30 квартир, підземний та наземний паркінг на 35 місць та комерційні площі.

«Коротко, що пропонуємо: знести одноповерхову забудову. Залишається трансформаторна підстанція і гараж. Ширина будинку – 15 метрів, довжина 36 метрів. Поверховість – 6 поверхів, а по центру частинка на 7, там може бути квартира підвищеної площі. Висота будинку – до 23 метрів. Пропонується зробити зелену зону», – розповів на зустрічі архітектор Юрій Столяров.

За даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Стоун Молл» зареєстроване у 2022 році на вул. Героїв УПА. Власниками компанії вказані Олег Єфімов та Маркіян Федоренко – колишні співзасновники скандального благодійного фонду родини Гринкевичів HopeUA. За даними NGL.media, на початку січня 2024 року Роман Гринкевич перепродав своє майно Олегу Єфімову.

Будівництво вестиме Stone Development. На сайті компанії вказано, що наразі єдиними активним проєктом забудовника є два ЖК Stone Development у Конопниці.