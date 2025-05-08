Йдеться про будівництво багатоквартирного будинку на вул. Тернопільській, 42

Верховний Суд скасував містобудівні умови та обмеження на будівництво багатоквартирного житлового будинку на вул. Тернопільській, 42 у Львові, який уже збудований. На відповідну постанову звернув увагу сайт NGL.media.

Ще у 2021 році виконавчий комітет Львівської міської ради затвердив МУО для компанії «Термінал-ЛТД» на будівництво двосекційного житлового будинку на 6 та 8 поверхів, що суперечило генеральному плану та зонінгу.

У квітні 2022 року мешканці сусіднього будинку звернулись до суду з позовом проти виконкому міськради і забудовника з вимогою скасувати видані МУО, оскільки будівництво нової багатоповерхівки через порушення будівельних норм щодо щільності та відстаней до сусідніх будинків.

У 2023 році мешканці виграли дві інстанції, а 1 травня Верховний Суд остаточно визнав нечинним і скасував рішення виконкому про затвердження містобудівних умов. Ця постанова є остаточною і оскаржити її не можна.

ТОВ НВКП «Термінал – ЛТД» належить львів’янину Михайлові Мілянцю.

Судові розгляди тривали понад три роки, справу двічі доходила до Верховного Суду, але врешті-решт мешканці домоглися свого.

Вперше справа дійшла до Верховного Суду ще у 2023 році, але в 2024 році він відправив її на новий розгляд до апеляційного суду. Вдруге Верховний Суд почав розглядати цю справу у лютому 2025 року і вже в травні вирішив скасувати рішення виконкому.

Згідно з висновком Верховного Суду, заявлений компанією-забудовником намір забудови ділянки не відповідав вимогам генерального плану Львова, а тому виконком міськради не мав права видавати МУО для такого будівництва.

Тим часом, поки тривала судова тяганина, двосекційну багатоповерхівку уже звели, а на сайті ЛУН вказано, що всі квартири у ще недобудованому будинку вже розпродані. Як буде виходити з цієї ситуації компанія-забудовник і львівська мерія наразі незрозуміло.