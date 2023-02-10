Зараз житловий комплекс на вулиці Тернопільській, 42 перебуває у стадії будівництва

Львів’яни скасували видані виконкомом Львівської міськради містобудівні умови та обмеження на будівництво багатоповерхівки на вул. Тернопільській. Про це з посиланням на постанову Восьмого апеляційного адміністративного суду повідомив антикорупційний сайт «Наші гроші. Львів».

Виконком Львівської міськради ще у 2021 році видав ТОВ НВКП «Термінал – ЛТД» містобудівні умови і обмеження (МУО) на будівництво багатоповерхівки на вулиці Тернопільській, 42. Зараз житловий комплекс перебуває у стадії будівництва.

Журналісти антикорупційного видання «Наші гроші. Львів» після видачі МУО повідомляли, що це будівництво суперечить генеральному плану та зонінгу міста, а також опирається на затверджений з порушеннями детальний план території. На земельній ділянці планували спорудити 8-ми поверховий двосекційний житловий будинок на 63 квартири та дві комерційні споруди ‒ одно- та п’ятиповерхові.

У квітні 2022 мешканці сусіднього будинку, який безпосередньо межує з будівництвом на Тернопільській, 42, звернулися до суду, аби скасувати виданий виконкомом документ.

Згідно із зонуванням міста, ділянка відноситься до так званої зони Г-6, де передбачено будівництво ринків, торгових центрів і магазинів, але не житла. Цю зону змінили на Ж-3, де можна зводити багатоповерхівки, через прийняття детального плану території (ДПТ). Втім ДПТ може лише уточнювати зонінг, а не суперечити йому. Крім того, ці зміни затвердив виконком Львівської міськради, який не має таких повноважень. Зонування в місті можуть змінювати тільки депутати.

Мешканці сусіднього будинку також замовили експертизу, яка підтверджує, що під час видачі МУО було допущено порушення низки вимог. Зокрема, відстань між фасадами будинку мала б становити 20 метрів замість 16,2. Перевищено і допустимий відсоток забудови земельної ділянки: не 33,95%, а всі 45,5%.

Суд вирішив, що містобудівні умови та обмеження (МУО) в першу чергу мають відповідати плану зонування, та вже у разі його відсутності – детальному плану. Суд також підтвердив, що детальний план території може виключно уточнювати види забудови у раніше встановленій зоні, а не змінювати їх. Тобто зміна Г-6 на Ж-3 є неправомірною.

Таким чином, рішення про видачу МУО не узгоджуються із планом зонування, а наміри забудови щодо зведення багатоквартирного житлового будинку на цій ділянці не відповідають містобудівній документації на місцевому рівні. Також видані МУО не відповідають вимогам ДБН щодо допустимої щільності населення, відстаней до сусіднього житлового будинку, а також забезпечення проїзду пожежних машин.

Справу розглядала колегія суддів, Руслан Шавель, Сергій Кузьмич та Романа Хобар. Постанова набрала законної сили, але ще може бути оскаржена у касаційному порядку. Мешканці планують оскаржувати і будівельні дозволи.

ТОВ НВКП «Термінал – ЛТД» належить львів’янину Михайлові Мілянцю.