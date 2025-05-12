Замість 4-поверхових будинків збудували 7-поверхівки

Забудовники ЖК «Жовківська брама» у Малехові замість громадської будівлі з медичним центром збудували житло та надбудували зайві поверхи. Про це у понеділок, 12 травня, повідомив заступник міського голови Львова з містобудування Любомир Зубач.

Йдеться про будівництво багатоквартирного житлового комплексу на вул. Жовківській, 2а-2д у Малехові. У 2018 році ТзОВ «Будінвесттраст» отримало містобудівні містобудівні умови та обмеження на забудову трьох ділянок. МУО передбачали будівництво 4-поверхових будинків готельного типу на 106 квартир. У 2020 році київська ДІАМ прийняла в експлуатацію 7-поверховий ЖК на 160 квартир.

Візуалізація ЖК із сайту ЛУН

На сусідній ділянці передбачалось будівництво 5-поверхового багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення. Фактично ж в експлуатацію здали 7-поверховий будинок. Поруч планували збудувати громадську будівлю з вбудованими приміщеннями медико-оздоровчого центру на 4 поверхи без житла. Однак фактично забудовник збудував ЖК на 5 поверхів і 36 квартир.

«Не здивований, але обурений. Не здивований, бо досить багато розгрібаємо наслідків таких “сюрпризів” після того, як у столиці приймають в експлуатацію львівські будинки. Обурений, бо мало того, що купа порушень. Та ще й подивіться на фото – благоустрою нуль, псевдоінклюзивність, жодного дерева на всій плямі забудови, дорогу розбили, суцільні ями і болото на в’їзді», – зазначив Любомир Зубач.

Фактично збудований ЖК / фото Любомира Зубача

Додамо, що ТзОВ «Будінвесттраст» зареєстрували у в Жовкві, однак у 2011 році фірму перейменували на ТзОВ «Стерх-Про» та перереєстрували спершу в Львів, а згодом у Київ. Фірма належить Міжнародній комерційній компанії «Сонберг ЛТД», що зареєстрована на Сейшельських островах. Її власником вказаний громадянин Панами Докфор Девс Унарі.

За даними аналітичної системи YouControl, фактичними бенефіціарами ТзОВ «Стерх-Про» є Володимир Самардак, Роман Онисько та Марія Романюк. Роман Онисько є директором стоматологічної клініки Ori-Dent, де після видалення зубів помер 5-річний хлопчик.

Земельна ділянка площею 0,5 га, на якій велось будівництво, перебуває в приватній власності ОСББ «Малехів-Жовківська-2а». Раніше головою ОСББ був вказаний співзасновник «Стерх-Про» Роман Кіндрат, а зараз – Іван Марусяк. Він же керує сусіднім ОСББ «Малехів Комфорт», що зареєстроване на вул. Жовківській, 2д.

У судовому реєстрі можна знайти кілька цивільних позовів покупців до ТзОВ «Стерх-Про», які через суд намагаються зареєструвати на квартири право власності. Річ у тім, що забудовник зареєстрував деякі квартири на себе. За цим фактом з травня 2022 року відкрите кримінальне провадження. Ошукані покупці стверджують, що компанія неодноразово змінювала назву.