Замість медцентру в Малехові збудували житло із зайвими поверхами
Поліція розслідує кримінальне провадження через приватизацію квартир у ЖК «Жовківська брама»
Забудовники ЖК «Жовківська брама» у Малехові замість громадської будівлі з медичним центром збудували житло та надбудували зайві поверхи. Про це у понеділок, 12 травня, повідомив заступник міського голови Львова з містобудування Любомир Зубач.
Йдеться про будівництво багатоквартирного житлового комплексу на вул. Жовківській, 2а-2д у Малехові. У 2018 році ТзОВ «Будінвесттраст» отримало містобудівні містобудівні умови та обмеження на забудову трьох ділянок. МУО передбачали будівництво 4-поверхових будинків готельного типу на 106 квартир. У 2020 році київська ДІАМ прийняла в експлуатацію 7-поверховий ЖК на 160 квартир.
На сусідній ділянці передбачалось будівництво 5-поверхового багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення. Фактично ж в експлуатацію здали 7-поверховий будинок. Поруч планували збудувати громадську будівлю з вбудованими приміщеннями медико-оздоровчого центру на 4 поверхи без житла. Однак фактично забудовник збудував ЖК на 5 поверхів і 36 квартир.
«Не здивований, але обурений. Не здивований, бо досить багато розгрібаємо наслідків таких “сюрпризів” після того, як у столиці приймають в експлуатацію львівські будинки. Обурений, бо мало того, що купа порушень. Та ще й подивіться на фото – благоустрою нуль, псевдоінклюзивність, жодного дерева на всій плямі забудови, дорогу розбили, суцільні ями і болото на в’їзді», – зазначив Любомир Зубач.
Фактично збудований ЖК / фото Любомира Зубача
Додамо, що ТзОВ «Будінвесттраст» зареєстрували у в Жовкві, однак у 2011 році фірму перейменували на ТзОВ «Стерх-Про» та перереєстрували спершу в Львів, а згодом у Київ. Фірма належить Міжнародній комерційній компанії «Сонберг ЛТД», що зареєстрована на Сейшельських островах. Її власником вказаний громадянин Панами
ТзОВ «Стерх-Про» є Володимир Самардак, Роман Онисько та Марія Романюк. Роман Онисько є директором стоматологічної клініки Ori-Dent, де після видалення зубів помер 5-річний хлопчик.
Земельна ділянка площею 0,5 га, на якій велось будівництво, перебуває в приватній власності ОСББ «Малехів-Жовківська-2а». Раніше головою ОСББ був вказаний співзасновник «Стерх-Про» Роман Кіндрат, а зараз – Іван Марусяк. Він же керує сусіднім ОСББ «Малехів Комфорт», що зареєстроване на вул. Жовківській, 2д.
У судовому реєстрі можна знайти кілька цивільних позовів покупців до ТзОВ «Стерх-Про», які через суд намагаються зареєструвати на квартири право власності. Річ у тім, що забудовник зареєстрував деякі квартири на себе. За цим фактом з травня 2022 року відкрите кримінальне провадження. Ошукані покупці стверджують, що компанія неодноразово змінювала назву.